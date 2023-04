Steam vi offre 2 nuovi giochi gratis per il fine settimana: c’è un big Bethesda

Anche per questo fine settimana, Steam ha deciso di proporre a tutti i suoi utenti la possibilità di provare totalmente gratis alcuni titoli selezionati del suo catalogo, senza alcun obbligo di acquisti aggiuntivi.

Tra i nuovi giochi gratis offerti per il weekend c’è anche un big realizzato da Bethesda: si tratta di The Elder Scrolls Online, l’adattamento multiplayer dell’amatissima saga RPG (trovate Skyrim su Amazon).

Il secondo titolo in omaggio su Steam è invece War Mongrels, un gioco tattico isometrico in tempo reale ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale: sono dunque titoli estremamente diversi tra loro, che potrete provare a zero centesimi per tutto il fine settimana.

Ricordiamo però che non si tratta di un giveaway e che i giochi non saranno disponibili per sempre: potrete infatti giocarci solo per 3 giorni a partire da ora, ma sarà necessario acquistarli per mantenere tutti i vostri progressi.

Fortunatamente lo store di casa Valve ha anche deciso di proporre delle interessanti offerte su entrambi i titoli: The Elder Scrolls Online può infatti essere vostro al 70% in meno, mentre War Mongrels è disponibile con lo sconto del 50%.

Avrete dunque tutto il fine settimana per decidere se aggiungere permanentemente o meno questi prodotti alla vostra raccolta: nel frattempo, potete già iniziare a scaricarli e divertirvi da soli o con i vostri amici.

L’unico requisito necessario è avere già un account su Steam: potete avviare l’installazione sul client dedicato su PC dirigendovi agli indirizzi che vi proporremo di seguito, facendo poi clic sul pulsante “Avvia gioco”.

Restando in tema di prove a tempo limitato, cogliamo l’occasione per ricordarvi che sullo store di casa Valve potete anche scaricare per un periodo limitato la demo di un nuovo celebre soulslike a tinte orientali.

Se cercate invece un gioco gratis da aggiungere permanentemente al vostro catalogo Steam, vi segnaliamo un’interessante promozione di Fanatical: Peaky Blinders Mastermind può infatti essere vostro a zero centesimi.

Nelle scorse giornate vi avevamo segnalato un altro regalo molto interessante, che a differenza di altre giveaway non ha alcuna data di scadenza: uno sviluppatore ha infatti deciso di rendere gratis per sempre il suo gioco su Steam.