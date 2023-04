State of Play, dove vedere l’evento dedicato a Final Fantasy XVI in diretta

La notte è di PlayStation, perché stasera sarà di nuovo il momento di uno State of Play, stavolta interamente dedicato a Final Fantasy XVI.

Il sedicesimo episodio della fantasia finale, che potete già ordinare su Amazon, è infatti fortemente legato a PlayStation 5.

Square Enix ha infatti più di una volta elogiato la nuova generazione di PlayStation, tanto che la sua esistenza giustifica quella di Final Fantasy XVI addirittura.

E mentre nelle ultime settimane abbiamo scoperto tante informazioni sul gioco, tra cui la modalità di approccio alle mappe, stasera ne sapremo ancora di più.

Il prossimo State of Play è stato annunciato giusto ieri, a strettissimo giro con l’arrivo dell’evento stesso.

Stando a quanto descritto sul blog ufficiale, nella nuova presentazione ufficiale scopriremo «dettagli sull’ambientazione dark fantasy del gioco, sui potenti Eikon e i loro Dominanti e sul sistema di combattimento spettacolare anticipato nei primi trailer».

Ma non saranno gli unici dettagli di Final Fantasy XVI a essere svelati, dato che il blog promette che lo State of Play includerà anche «tanto altro» nei suoi 20 minuti video, che però non dovrebbero includere nessun altro titolo.

Per poterlo vedere in diretta potete seguire l’embed del canale ufficiale di YouTube, che trovate qui sotto:

Non sappiamo ancora se l’evento verrà trasmesso nel canale italiano, ma intorno alle ore 23.00 potrete controllare voi stessi.

Se preferite Twitch, invece, ecco i riferimenti di PlayStation per seguire lo State of Play di stasera:

Nel caso non vediate l’ora di vedere più da vicino ulteriori novità dal mondo PlayStation, vi ricordiamo che questo non dovrebbe essere l’unico evento in programma: un noto giornalista avrebbe infatti svelato una presentazione che dovrebbe svolgersi anche prima della Summer Game Fest.

Ricordiamo che proprio poche settimane fa si era svolta un’altra interessante e longeva presentazione video a tema Final Fantasy XVI, che già ci aveva mostrato gameplay inedito e svelato tante novità.