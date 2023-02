State of Play, dove seguire in diretta l’evento PlayStation

Stasera PlayStation svelerà le prime novità del 2023 nel suo rituale State of Play, l’evento che potete vedere in diretta per seguire tutti gli annunci.

La parte da leone la farà senz’altro PlayStation VR2, la nuova generazione di realtà virtuale che è alle porte (e che potete acquistare su Amazon).

Per non parlare di Suicide Squad, che avrà uno spazio molto ampio all’interno dell’evento e che ci permetterà di sapere qualcosa di più del titolo.

Dopo l’annuncio di ieri a sorpresa di PlayStation, quindi, ecco le ultime informazioni su dove seguire lo State of Play in diretta.

State of Play, dove seguire l’evento in diretta

Come annunciato dal blog ufficiale, il prossimo State of Play andrà in onda il 23 febbraio alle ore 22.00 italiane.

Ecco cosa dobbiamo aspettarci dalla viva voce di Sony:

«Preparati a scoprire alcuni dei giochi più attesi dei nostri partner terzi e a dare uno sguardo in anteprima a cinque giochi per PlayStation VR2 che arriveranno nel corso dell’anno. Poi mettiti comodo e goditi più di 15 minuti di nuovi aggiornamenti e dettagli sul gameplay di Suicide Squad: Kill the Justice League, il prossimo titolo firmato Rocksteady Studios.»

L’evento potrà essere seguito in diretta su due canali:

canale YouTube di PlayStation

canale Twitch di PlayStation

E se non potrete seguire l’evento in diretta non preoccupatevi: troverete tutti gli annunci e trailer su SpazioGames.it!

Pare per altro che questo appuntamento sarà addirittura doppio, perché PlayStation starebbe preparando anche un secondo State of Play.

Intanto, se state pensando se entrare o meno nella realtà virtuale di PlayStation potete recuperare la nostra recensione di PlayStation VR2 per sapere tutto ciò che vi serve sul visore.

Riguardo Suicide Squad è un bene rivederlo in azione, perché è un titolo su cui effettivamente c’è bisogno di tanta chiarezza, perché le ultime indiscrezioni sull’operato di Rocksteady non sono state affatto confortanti.