Starfield sarà un po’ meno bello per i giocatori russi

Starfield uscirà a settembre di quest’anno, sebbene a quanto pare i giocatori russi potrebbero avere una brutta sorpresa per quanto riguarda la localizzazione del nuovo titolo Bethesda.

Il gioco, in arrivo anche su Xbox Game Pass, ci darà modo di esplorare un numero realmente sorprendente di pianeti abitati.

Dopo che Bethesda ha confermato che il titolo, la cui uscita era inizialmente prevista per la prima metà del 2023, verrà lanciato solo a settembre, sembra proprio che abbia rimosso la lingua russa dal suo ambizioso progetto.

Come riportato anche da PC Games N, infatti, la pagina Steam di Starfield ha tolto ogni riferimento ai sottotitoli in russo, a prova del fatto che il gioco non sarà localizzato in quella lingua.

Un nuovo aggiornamento di Starfield su Steam sembra aver rimosso il supporto per la lingua russa dal gioco, nonostante gli altri titoli open-world di Bethesda, Skyrim e Fallout 4 in primis, l’avessero.

L’11 aprile è stata apportata una modifica al backend dell’elenco su Steam, rimuovendo i riferimenti ai sottotitoli in russo e al supporto della lingua russa dalla pagina del gioco.

Controllando le versioni archiviate della pagina, fino al 4 aprile scorso erano elencati sia il supporto per i sottotitoli in russo che l’interfaccia di gioco in lingua russa, ma al momento in cui scriviamo, entrambi sono scomparsi.

Quando si effettua una ricerca sul negozio di Steam per i giochi che includono il supporto per la lingua russa, quindi, Starfield non compare. Non è chiaro se si tratti magari solo di un errore, con la possibilità che il tutto ricompaia nei prossimi giorni. Vi terremo aggiornati.

Restando in tema, alcune informazioni sull’Xbox Game Showcase (con Starfield) sembrano essere trapelate in anticipo, incluso il fatto che l’evento sarà davvero lungo.

Per concludere, se volete sapere tutto ciò che è stato rivelato sul titolo Bethesda nel corso dei mesi, potete sempre recuperare il nostro ricco recap, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.