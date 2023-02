Starfield potrebbe aver già svelato in anticipo la data d’uscita ufficiale

Il noto store online GOG.com potrebbe aver svelato in anticipo la data d’uscita ufficiale di Starfield: sembra infatti che il negozio online possa aver pubblicato per errore la giornata in cui potrebbe essere disponibile.

Il nuovo “Skyrim” ambientato nello spazio è tra i giochi più attesi di tutto il 2023, trattandosi della prima vera nuova IP originale di Bethesda, che sarà disponibile anche gratis al day-one su Xbox Game Pass (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon).

L’ultimo aggiornamento ufficiale in tal senso era arrivato proprio da Bethesda, che aveva confermato un lancio nella prima metà del 2023: di conseguenza, potrebbe uscire in qualunque momento e fino alla fine del prossimo giugno, salvo naturalmente improvvisi rinvii.

L’aggiornamento di GOG.com e, in particolar modo, dell’app Galaxy avrebbe preso in esame proprio l’ultimo mese possibile: come riportato dagli utenti di ResetEra, lo store avrebbe infatti segnalato il 29 giugno 2023 come possibile lancio di Starfield.

Un’indiscrezione che sembrerebbe confermata anche dal giornalista Jez Corden sul podcast The Xbox Two: pur ammettendo che si trattava solo di una sua speculazione, Corden ha infatti previsto un’uscita per il mese di giugno.

"A lot of people think that the Starfield launch date might be tied to I.S.D. I am of the opinion that Starfield is going to be released in June. That's my prediction, even though I have a bet that it will be delayed beyond June. The latest info I have suggests a June release." — Idle Sloth (@IdleSloth84_) February 11, 2023

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, l’inserzione dello store sembrerebbe essere stata prontamente rimossa, suggerendo che potrebbe essersi trattato di un reveal arrivato in anticipo, ma non prima che alcuni utenti potessero segnalare l’accaduto scattando screenshot:

Starfield : June 29th 2023? pic.twitter.com/pwjoABBKhE — Tyler McVicker (@Tyler_McV) February 2, 2023

Resta naturalmente l’ipotesi che potesse trattarsi di un semplice placeholder, ma in tal caso la data apparirebbe decisamente curiosa: solitamente viene infatti utilizzato l’ultimo giorno possibile del mese che, nel caso di giugno, corrisponderebbe al 30 e non al 29.

Non possiamo ovviamente sapere se si sia trattato di un reveal anticipato o di un semplice errore da parte di GOG.com, ma i fan in attesa di Starfield potrebbero voler cominciare a segnare questo appuntamento sul proprio calendario. Nel frattempo, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni e di continuare a seguirci per tutte le ultime novità sull’argomento.

Ricordiamo che negli scorsi giorni era emersa un’ulteriore indiscrezione, questa volta dal noto rivenditore CDKeys, che aveva invece segnalato una possibile uscita al 23 marzo. Se quest’ultima anticipazione fosse confermata, l’uscita sarebbe dunque prevista tra qualche mese in più.

In ogni caso, è probabile che scopriremo la verità soltanto a breve: Xbox e Bethesda hanno infatti già annunciato l’arrivo di un nuovo evento totalmente a tema Starfield, dove potrebbe essere svelata anche la data di lancio.