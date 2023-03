Star Wars, un classico è stato rimasterizzato di nuovo (dai fan), ed è gratis

La saga di Star Wars ha sempre invaso il mondo dei videogiochi conquistando i fan, sebbene alcuni titoli sono stati decisamente più incisivi rispetto ad altri.

Considerando che a breve toccherà al sequel di Fallen Order (lo trovate su Amazon a ottimo prezzo) annunciato tempo fa, gli appassionati hanno di che stare tranquilli.

Vero anche che il gioco è stato da poco rinviato, ossia a più di un mese dopo rispetto alla precedente data di rilascio, nonostante ciò non abbia scoraggiato i fan.

Per ingannare l’attesa, come riportato da DSO Gaming, qualcuno ha deciso di creare una remastered fatta in casa di un grande classico del passato: Star Wars Jedi Knight.

Il modder “GeneralTantor” ha rilasciato una nuova versione del progetto HD Remaster per Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II. La versione 3.0 presenta il nuovo motore OpenJKDF2, di shinyquagsire23.

OpenJKDF2 è una reimplementazione funzione per funzione di Dark Forces 2 in C, con porte a 64 bit per MacOS e Linux. In generale, migliora le prestazioni in alcuni scenari e apporta numerosi miglioramenti alla qualità generale.

Grazie tutto ciò, Star Wars Jedi Knight Remastered offre ora una visuale ultrawide fino a 360 gradi. Non solo, visto che sono stati eliminati i problemi di stuttering presenti nelle versioni precedenti. Potete scaricare la mod da questo indirizzo, gratuitamente, mentre poco sotto trovate anche un video della guida all’installazione.

A proposito di Star Wars, EA ha da poco deciso di fare luce sul perché Jedi Survivor non vedrà la luce su due piattaforme specifiche, ossia PS4 e Xbox One.

Ma non solo: da poco abbiamo avuto modo di recensire Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, un titolo dedicato al franchise di Guerre Stellari che vuole far rivivere le atmosfere della saga all’interno di un mondo virtuale.

Infine, sempre Electronic Arts ha di recente rivelato anche i requisiti di sistema ufficiali della versione PC di Jedi Survivor tramite la pagina Steam del gioco.