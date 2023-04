Star Wars Battlefront III era un passo dal diventare realtà, ma fu cancellato: «Un crimine»

Nonostante le ormai celebri polemiche avute al lancio a causa della gestione discutibile delle loot box, l’ultimo capitolo di Star Wars Battlefront si era rivelato un discreto successo, pur facendo comunque rimpiangere ai fan storici la saga originale con lo stesso nome.

Le controversie spinsero EA ad abbandonare ben presto tutti i piani per un eventuale successore di Battlefront II (lo trovate su Amazon), dedicando le sue attenzioni ad altri progetti: curiosamente, sembra sia accaduto la stessa cosa anche al Battlefront II originale, seppur per motivazioni naturalmente diverse.

Un ex sviluppatore ha infatti rivelato che il terzo capitolo sembrava davvero ad un passo dall’essere portato a termine, ma Free Radical decise improvvisamente di cancellarlo ad un passo dalla fine: un annuncio che fa ancora più male, se pensiamo che pure Electronic Arts non sembra intenzionata a riprendere la saga.

Come riportato da Game Rant, a dare la notizia è stato Michael Barclay, oggi lead designer presso Naughty Dog ma che in passato ha svelato di essere stato al lavoro proprio su Star Wars Battlefront III, non nascondendo il proprio rimpianto per non essere riuscito a portarlo a termine.

Barclay ha infatti confermato che il progetto è stato ufficialmente cancellato quando «mancavano solo 2 yard al traguardo»: secondo lo sviluppatore, il sequel di Battlefront II sarebbe stato «incredibile», ma purtroppo non ha mai visto la luce.

L’ex Free Radical ha rivelato che secondo lui è passato ormai abbastanza tempo da poter rivelare questa notizia: uno stop che lui reputa ancora oggi «un crimine» e che i giocatori non hanno idea di ciò che avrebbero potuto vedere nel terzo capitolo.

I feel like it’s been long enough now to come out and say Star Wars Battlefront III was gonnae be legit incredible and the fact it got cancelled 2 yards from the finish line is an absolute crime. Gamers don’t know what they were robbed of. https://t.co/zZUu8JR3iV

— Michael Barclay (@MotleyGrue) April 16, 2023