SSD Crucial in offerta su Amazon: fino al 42% di sconto! Anche per PS5!

Se siete alla ricerca di ulteriore spazio di archiviazione sui vostri dispositivi portatili, oppure hai bisogno di un veloce SSD per memorizzare grandi quantità di dati da portare sempre con voi, Amazon corre in vostro soccorso! Attualmente, infatti, il noto portale e-commerce ha lanciato un’offerta imperdibile che ti permetterà di acquistare SSD Crucial a prezzi assolutamente vantaggiosi.

Tra i vari prodotti che fanno parte dell’iniziativa, vi segnaliamo in particolar modo l’SSD Crucial P5 Plus da 2 TB, che potete portarvi a casa a soli 180,18€, rispetto ai 308,99€ di listino, per un risparmio reale di quasi 129€ e uno sconto del 42%.

Ma quali sono le caratteristiche che rendono questo SSD un prodotto così speciale? Innanzitutto, il Crucial P5 Plus è un SSD NVMe (Non-Volatile Memory Express) basato su interfaccia PCI Express 4.0 x4 che garantisce prestazioni di altissimo livello, per un caricamento rapido di giochi e applicazioni.

Questo prodotto abbina prestazioni e affidabilità grazie alle sue funzionalità avanzate, tra cui tecnologia NAND leader nel settore, tecnologia controller innovativa, protezione termica adattativa, accelerazione dinamica della scrittura, correzione di errori e capacità crittografica.

Per questo motivo, l’SSD Crucial P5 Plus è perfetto per utilizzi intensivi come il gaming, il video editing, la creazione di contenuti e applicazioni di ingegneria complesse. Inoltre, Crucial dichiara una velocità di trasferimento fino a 6.600MB/s, rendendolo uno degli SSD consumer più veloci attualmente in circolazione.

Ma non finisce qui: il Crucial P5 Plus è anche uno dei pochi SSD certificati per PS5, il che lo rende l’ideale per espandere la capacità di memorizzazione interna della console e godersi senza problemi ivostri videogiochi di nuova generazione. Inoltre, l’azienda stessa ha realizzato un tutorial completo che ti guiderà nell’installazione dell’SSD sulla tua PS5.

