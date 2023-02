Square Enix starebbe per ridare vita a un altro grande classico del passato

Stando ad alcune indiscrezioni, sembra Square Enix abbia intenzione di rispolverare uno dei classici più amati della compagnia, un titolo molto amato dell’era PS1 e PSP.

Dopo l’uscita di Tactics Ogre: Reborn (lo trovate anche su Amazon), un nuovo gioco di ruolo strategico per il colosso nipponico seguirà forse a breve le sue orme.

Anche Triangle Strategy (qui trovate la nostra recensione a cura di Gianluca Arena) ha del resto dimostrato come l’interesse verso il genere sia ancora molto forte

Come riportato anche da Wccftech, il team di Final Fantasy Tactics è fortemente coinvolto in un progetto non ancora identificato, come rivelato dal director di Theatrhythm Final Bar Line.

Difatti, potrebbe essere in cantiere qualcosa legato alla serie Final Fantasy Tactics, dato che il team di sviluppo sarebbe coinvolto in un progetto non meglio specificato.

Parlando con la pubblicazione francese Finaland a proposito del gioco mobile Final Fantasy Opera Omnia, il produttore di Theatrhythm Final Bar Line Ichiro Hazama ha rivelato che il motivo per cui molti personaggi di Final Fantasy Tactics non sono disponibili nel gioco in questione è che il team è attualmente coinvolto in un altro progetto e non ha il tempo di discutere dell’implementazione dei personaggi nel titolo per smartphone.

Il motivo per cui non sono stati inclusi altri personaggi di Tactics in Theatrhythm potrebbe quindi essere legato a un progetto, magari un rifacimento vero e proprio, del celebre titolo strategico uscito sulla prima PlayStation, su PSP e su mobile.

Anche se non si sa ancora di che progetto si tratti, è estremamente probabile quindi che si tratti della remaster di Final Fantasy Tactics di cui si vocifera da tempo, gioco incluso anche nella fuga di notizie di GeForce NOW. Vi terremo aggiornati.

Lo scorso 2022 è stato sicuramente un anno ricco di novità per gli amanti degli SRPG di Square Enix: ricordiamo infatti anche The Diofield Chronicle, un interessante gioco di ruolo strategico che ci trascina in un’epica di imperi e conquiste.

Ma non solo: parlando di classici, due grandi JRPG dell’era GameCube stanno per tornare su console Nintendo Switch, dopo quasi 20 anni.