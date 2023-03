Spyro 4 sarebbe in lavorazione, e i fan del draghetto sono pronti

Spyro the Dragon potrebbe tornare prossimamente, in uno quarto capitolo ufficiale della saga, perlomeno stando a un indizio apparso online in queste ore e che ha messo in allerta i fan.

Il drago più amato del mondo dei videogiochi è apparso per l’ultima volta nella divertente Spyro Reignited Trilogy (che trovate su Amazon) grazie allo sviluppatore di Toys For Bob.

Nella recensione della Reignited Trilogy vi abbiamo reso noto che «Toys for Bob è forse lo sviluppatore più adatto a godere dell’eredità lasciata in dote, e l’uso dell’Unreal Engine 4, qui egregiamente utilizzato, potrebbe essere il punto da cui ripartire.»

Ora, se già alcune settimane fa aveva iniziato a circolare la voce circa la lavorazione di un presunto Spyro 4, arriva ora un ulteriore indizio.

Via Reddit, infatti, un leaker non meglio identificato se n’è uscito con un fulmine a ciel sereno, così improvviso da lasciare abbastanza basiti.

Secondo tale ‘ChiefKeef786’, Spyro 4 sarebbe effettivamente in lavorazione, senza se e senza ma: «Sì, lo so che è una cosa del tutto casuale, ma ho incontrato un amico che lavora presso Toys For Bob», spiega il fan.

E ancora: «mentre parlavamo di come andasse nella vita e altre cose così, mi ha detto che sta lavorando a un nuovo gioco di Spyro. Ecco, questo è il leak».

Ovviamente, non si tratta in nessun modo di una conferma ufficiale del fatto che Spyro 4 sia effettivamente in lavorazione, sebbene la presunta “innocenza” di questo post potrebbe fare propendere per il fatto che il leak sia del tutto probabile. Vi terremo aggiornati nel caso vi fossero novità al riguardo.

Parlando invece del ritorno del celebre marsupiale arancione, ossia Crash Bandicoot, vi ricordiamo che è in arrivo Crash Team Rumble, titolo che a quanto pare strizzerà l’occhio ai fan di Crash Bash, ma con le dovute differenze (niente arene, a quanto pare).