Spring Festival Comet: sconti fino al 50% sino al 12 aprile

La catena di elettronica Comet ha recentemente lanciato la promozione “Spring Festival“, offrendo ai propri clienti la possibilità di acquistare una vasta gamma di prodotti, anche per il gaming, con sconti davvero vantaggiosi. Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la versione PS5 di Grand Theft Auto V, che attualmente potete portarvi a casa a soli 19,99€, rispetto agli usuali 41€ di listino, con uno sconto del 51,2% e un risparmio reale di 21 euro.

Uscito originariamente nel 2013 per PlayStation 3 e Xbox 360, Grand Theft Auto V (GTA V) è stato rimasterizzato e migliorato per sfruttare la potenza e le capacità avanzate della PS5. In particolare, questa versione offre un gameplay fluido e dinamico, con grafica migliorata, tempi di caricamento ridotti e una maggiore densità di pedoni e veicoli rispetto alle versioni precedenti. Inoltre, viene supportato il feedback aptico del controller DualSense, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e realistica.

GTA V si svolge nella vasta e variegata città di Los Santos e nelle sue zone limitrofe, ispirate a Los Angeles e alla California del Sud. La sua trama avvincente segue le vicende di tre personaggi principali: Michael, un ex rapinatore in pensione; Franklin, un giovane ambizioso che cerca di farsi strada nel mondo criminale; e Trevor, un psicopatico imprevedibile e pericoloso. Il gioco permette ai giocatori di alternarsi tra i tre personaggi principali e di esplorare liberamente l’enorme mappa, partecipando a missioni principali e secondarie, attività ricreative e svariati eventi casuali.

GTA V include anche Grand Theft Auto Online, la modalità multiplayer online che permette ai giocatori di creare il proprio personaggio e di esplorare insieme a amici e altri giocatori il vasto mondo di Los Santos.

