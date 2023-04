Spider-Man 2 è scomparso, guai in vista? Insomniac: «abbiate pazienza»

I videogiocatori sono abituati al fatto che, di solito, quando c’è un grande silenzio per un videogioco ci sono guai in vista, ma non dovrebbe essere il caso di Marvel’s Spider-Man 2.

Il sequel della prima avventura dedicata all’Uomo Ragno (che trovate su Amazon) uscirà in esclusiva su PS5 quest’anno in autunno, ma gli sviluppatori non hanno ancora comunicato alcuna finestra di lancio più specifica.

C’è sempre la finestra di settembre che aleggia nell’aria, con delle supposizioni che arrivano sempre più numerose, ma senza conferme reali.

Al momento le informazioni più “concrete” sono affidate solamente alle action figure, e per questo motivo i fan stanno cominciando ad agitarsi.

Come riporta Gamingbolt, sempre più giocatori si stanno rivolgendo direttamente ad Insomniac Games per avere informazioni riguardo Marvel’s Spider-Man 2.

Questo perché il titolo è ancora previsto per il 2023, ma il silenzio del team di sviluppo è strano per un titolo di questa portata.

E non bastano le rassicurazioni che arrivano dagli attori, anche il doppiatore di Venom che in passato ha dato qualche altra indiscrezione, tanto che Insomniac ha iniziato a rispondere ai fan cercando di tranquillizzarli.

Perché non abbiamo saputo più niente di Marvel’s Spider-Man 2? Insomniac Games ha la risposta.

Because we're in the kitchen. It smells good in there, but we just ask for a little more patience.

— Insomniac Games (@insomniacgames) April 20, 2023