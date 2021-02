Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Speed Limit è uno di quei giochi per i quali al primo avvio, quando ti si propone la fatidica scelta tra Facile e Normale, senza neanche pensarci ti dici: “Normale! Certo, normale. Sono un giocatore esperto, io. Poi, gli Arcade erano la regola quando cominciai a giocare… si può dire che il sottoscritto sia cresciuto a pane e Arcade…”

Avviato il gioco, muori diciassette volte in diciassette secondi e allora qualche dubbio ti viene, l’autostima crolla, s’impenna il rischio di Rage Against the Switch Machine (no, non c’è Tom Morello nella colonna sonora, ma poteva starci). Perché ogni Limit ha la sua pazienza (come recitò Totò che visse una volta) e Speed Limit ve la lavora ai fianchi e vi lascia senza respiro.

Dieci (più uno) stage conducono all’epilogo senza soluzione di continuità. Tutto di corsa. Una scritta annuncia il cambio di stage, ma l’ambiente ve lo confermerà. Invece niente – se non le continue ripetizioni, a centinaia – vi dirà se avete passato uno dei pochi e provvidenziali checkpoint presenti all’interno di ciascuno stage.

L’inizio è beffardo, e beffardissimo è il re-inizio dopo l’epilogo. Guardateveli, ché sarebbe fatal spoiler, qui. Fatto sta che siete chiamati a fuggire di corsa da nemici quasi sempre oneshottanti, prima a piedi e via via con e contro mezzi sempre più tecnologici e massicci: si passa dalle scarpe, quindi, alle auto, alle moto, agli elicotteri, ai caccia bombardieri… basta, a caccia bombardieri ci si ferma. Perché, volevate una portaerei nucleare?

Insieme al mezzo impiegato per la fuga viene modificata la visuale, che passa da laterale a frontale a isometrica con buona nonchalance. I comandi sono essenziali: con l’analogico sinistro si regolano velocità e direzione, con il dorsale destro si spara, con l’analogico destro si indirizza l’arma principale e con un pulsante facilmente personalizzabile si attiva l’azione secondaria (salto, arma secondaria).

Delle volte basta morire per memorizzare le trappole presenti in ogni stage, delle altre bisogna anche interpretare la strategia corretta, non solo le tattiche più efficaci. In quei casi il processo di patience storming prevede una sequenza del tipo: morte, imprecazione, minaccia di abbandono, morte, intuizione, morte, effimera soddisfazione, morte, imprecazione, superamento del checkpoint, conferma dell’intuizione, entusiasmo, morte… tutto quanto bellamente in loop, ovvio.

I comandi sono… onestamente disonesti: talvolta legnosetti proprio per complicarci la vita, parte organica nella costruzione del quadro di difficoltà complessiva. Quindi salti da eseguire perfettamente a tempo, buona sensibilità richiesta nella regolazione della velocità/direzione e al contempo della mira, con i due diversi analogici.

Nonostante il completamento sblocchi una nuova superiore difficoltà, non è detto che la spinta a rigiocare sia altissima su tutti i giocatori. Non nell’immediato di un completamento, per lo meno. Il numero delle morti è talmente elevato che arrivare a fine corsa è già molto appagante. Inoltre molte ripetizioni sono inesorabili sicché la caccia al tempo o alla prestazione (numero di morti, numero di uccisioni, etc.) non sono aspirazioni automatiche.

VOTO: 6,5