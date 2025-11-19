Il 2025 è un anno davvero ricco per il videogioco, e la rosa dei candidati al titolo di Gioco dell’Anno ai The Game Awards 2025 include sei titoli dalle identità estremamente diverse.

Analizziamo uno per uno i voti che la redazione di SpazioGames ha assegnato a ciascuno di loro, e cerchiamo di capire cosa ci dicono queste valutazioni sul potenziale di ognuno nella corsa al GOTY (di cui vi ho parlato anche in uno SpazioGames Original dedicato).

1. Clair Obscur: Expedition 33

Partiamo da Clair Obscur: Expedition 33, uno dei titoli più discussi (e acclamati) dell’anno. Su SpazioGames abbiamo dato a questo gioco un voto di 8.5/10 nella recensione di Gianluca Arena.

Questo punteggio conferma quanto la redazione lo consideri una “perla”, un’opera dal passo ambizioso. Nell'articolo, Gianluca sottolineava che Clair Obscur combina combattimenti a turni, ritmica e dinamiche “soulslike” in una fusione raffinata.

Il voto 8.5 è alto, ma non stellare come potrebbe suggerire il battage mediatico attorno al gioco: è il segno di una critica che ammira l’ambizione e la freschezza, ma che non ignora anche alcune imperfezioni. Magari non è perfetto, ma è sicuramente un serio candidato.

2. Death Stranding 2: On The Beach

Arriviamo a Death Stranding 2: On The Beach, un sequel atteso e controverso. Abbiamo assegnato un 8.7/10 nella recensione, un voto molto generoso che dimostra quanto abbiamo apprezzato l’esperienza complessiva.

Nel pezzo “Bianco e nero”, la recensione evidenzia la “forza immaginifica” del titolo, l’originalità della messa in scena, un gameplay profondo e variegato, e una colonna sonora eccellente. Tuttavia, non mancano dei limiti: rimarchiamo come certi momenti narrativi perdano un po’ della loro poesia, e come alcune sezioni siano meno “esperienziali” rispetto al primo capitolo.

In sintesi, l'8.7 non è un giudizio acritico: è un voto di rispetto, che riconosce l’opera di Kojima come visionaria, ma al tempo stesso complessa e non priva di sbavature.

3. Donkey Kong Bananza

Donkey Kong Bananza è forse il più “leggero” (nel senso ludico) tra i candidati, ma non per questo meno considerato. SpazioGames gli ha assegnato un 8.9/10 nella recensione di Gianluca Arena.

La recensione lo descrive come un action-platform pieno di distruzione, personalizzazione e segreti: un titolo che non si nasconde dietro i convenevoli, ma che punta a divertire con una formula immediata ma stratificata.

Da parte nostra, il voto 8.9 è molto positivo: quasi un “9”, ma con la consapevolezza che la semplicità (soprattutto la mancanza di una vera difficoltà più “hardcore”) potrebbe non soddisfare tutti.

4. Hades II

Con Hades II, la recensione di Andrea Maiellano è andata oltre, assegnando al gioco un altisonante 9.5/10.

Secondo Andrea, Hades II dimostra che i roguelite, se progettati con cura, possono diventare potenti strumenti narrativi. Ogni sconfitta non genera frustrazione, ma curiosità, mentre il gioco equilibra perfettamente immediatezza e profondità, frenesia e riflessione.

Dopo decine di ore, la voglia di esplorare tutte le ramificazioni della storia e sperimentare armi e combinazioni rimane viva, confermando il titolo non solo come il miglior roguelite di sempre, ma anche come una delle opere più rilevanti degli ultimi anni.

5. Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong è un altro titolo amatissimo, e su SpazioGames ha ricevuto un 9/10. Nella recensione di Andrea Maiellano si legge chiaramente il apprezzamento per il combat system profondo, la mappa vasta e ricca di segreti, e una narrazione ben più “accessibile” rispetto al suo predecessore.

Andrea non nasconde però che la curva di difficoltà può essere un ostacolo per chi arriva per la prima volta in questo genere, e che certe missioni secondarie possono sembrare “riempitive”.

Ma l’entusiasmo è palpabile: chiamare Silksong “opera incredibilmente curata, godibile, appagante” non è affatto un’esagerazione, sempre secondo le parole di Andrea.

6. Kingdom Come: Deliverance II

Infine, Kingdom Come: Deliverance II, il sequel dell’RPG storico di Warhorse Studios. Ho personalmente assegnato un 8/10 nella mia recensione del gioco.

Nella review sono stato chiaro: è un gioco che non scende a compromessi, realismo estremo, mondo storicamente ricostruito con cura, sistema di combattimento punitivo, ritmo lento.

Questo voto riflette un’opera che non è pensata per tutti: se ami lo slow-gaming, il realismo storico e le dinamiche fortemente simulate, KCD II è un’esperienza affascinante. Ma se cerchi qualcosa di più “immediato” o dinamico, potresti non trovare la tua dimensione ideale.

Se guardiamo a questa rosa di candidati al GOTY, la prima cosa che colpisce è quanto il concetto stesso di “Gioco dell’Anno” sia diventato in realtà un prisma dai mille riflessi. Non esistono più titoli che si possano giudicare solo per la loro giocabilità, o per il semplice “divertimento”: oggi, come evidenziamo anche noi di SpazioGames con i nostri voti, il giudizio deve tenere conto di ambizione, estetica, narrativa, innovazione e persino coraggio.

E qui sta il nodo: nessuno dei sei candidati è perfetto, e forse nessuno lo sarà mai. Eppure tutti hanno qualcosa da dire, e ognuno lo fa a modo suo.

Alla fine, quindi, i nostri numeri non dicono “chi vincerà” (d’altronde, il GOTY non è deciso solo dai loro voti), ma offrono una lente privilegiata sulla qualità di questi sei titoli.

Ora resta solo una domanda: quale di questi giochi merita davvero di essere il Gioco dell’Anno? Difficile dirlo, visto che la vera bellezza di questa rosa non sta in chi vincerà, ma nel fatto che ci costringe a confrontarci con un'altra domanda ancora più complicata: cos’è oggi un grande videogioco? E forse, dopotutto, la risposta non sta in un numero da zero a dieci, ma nella capacità di ogni titolo di lasciarti pensare, sentire e, soprattutto, lasciare un segno.

Ricordiamo in ogni caso che la cerimonia dei The Game Awards 2025 si terrà nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 dicembre (su SpazioGames la seguiremo ovviamente in diretta).

Ergo, tra poco meno di un mese scopriremo finalmente chi si aggiudicherà il premio Game of the Year.