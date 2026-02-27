Resident Evil Requiem non è semplicemente l’ennesimo capitolo di una saga che ha fatto della paura il suo marchio di fabbrica, ma è un gioco che pretende attenzione per le sue regole, per i suoi silenzi, per i suoi corridoi illuminati male e per quelle creature che non si limitano più a camminare verso di voi con le braccia tese, ma sembrano ragionare, ascoltare, reagire.

Anche se avete attraversato la Louisiana di Resident Evil 7: Biohazard o vi siete fatti largo tra i lupi mannari di Resident Evil Village, qui potreste sentirvi improvvisamente fuori posto. Non perché il linguaggio sia cambiato, ma perché è diventato più esigente.

Le minacce sono più aggressive, i margini di errore più sottili, e la gestione delle risorse torna a essere una questione morale prima ancora che pratica.

Quindi sì, servono consigli, linee guida per non trasformare ogni incontro in un fallimento evitabile. Ve ne elenco qualcuno rigorosamente senza spoiler per iniziare al meglio il gioco Capcom.

Siate rumorosi, ma con intelligenza

Il suono, in Requiem, è un’arma. E come tutte le armi, può ritorcersi contro di voi. I non-morti reagiscono ai rumori: una bottiglia lanciata da Grace, uno sparo mal calibrato, un oggetto frantumato contro il pavimento.

Alcuni zombie sono sensibili alla luce, altri al suono, altri ancora sembrano prigionieri di una fissazione disturbante. Interagire con un interruttore può cambiare l’equilibrio di un’intera stanza. Attirare un nemico verso un altro può trasformare un problema in un’opportunità.

E poi sì, rompete i vasi. Sempre. Quelli grandi nascondono spesso munizioni. Ma non sparate: avvicinatevi e usate un attacco corpo a corpo. Ogni proiettile sprecato contro la ceramica è un proiettile che vi mancherà quando qualcuno cercherà di strapparvi la gola. E notate bene: rompere vasi o casse con il corpo a corpo non attira i nemici.

La testa è il bersaglio, le gambe la fuga

Il colpo alla testa resta la grammatica di base del survival horror. Fa più danni, accorcia gli scontri, in alcuni casi è l’unico modo per eliminare definitivamente certe varianti più avanzate. Esiste perfino una tipologia di infetto che può essere neutralizzata solo facendogli saltare il cranio (i blister head).

Ma non in Requiem, visto che i colpi alla testa fanno lo stesso danno che al corpo. Se il vostro obiettivo è scappare, mirate alle gambe, ai piedi. Un colpo ben piazzato può far vacillare un nemico, regalarvi quei due secondi che separano la vita dalla schermata di caricamento. Potete perfino approfittarne per spingerlo via con un attacco ravvicinato e creare spazio.

In Requiem, la differenza tra giocare d’istinto e giocare con lucidità sta tutta qui: capire quando combattere e quando sopravvivere.

I coltelli di Grace

Grace può trovare coltelli improvvisati nel centro di cura. Possono salvarvi la vita in una presa ravvicinata, permettervi un contrattacco disperato. Ma si rompono. E si rompono in fretta.

L’errore è considerarli una garanzia. Non lo sono. Spesso è più intelligente smontarli e trasformarli in materiali da crafting. Quei frammenti possono diventare munizioni per la pistola, che a lungo termine valgono molto di più di un’arma bianca fragile. In un gioco che premia la pianificazione, l’istinto di conservare tutto “perché non si sa mai” va sostituito con una valutazione fredda: cosa mi serve davvero?

L’accetta di Leon non è una pistola

Quando il controllo passa a Leon, il discorso cambia. Leon S. Kennedy dispone di un’accetta indistruttibile. Perde affilatura, sì, ma può essere riaffilata in pochi secondi. È perfetta per le parate ravvicinate, per liberarsi da una presa, per chiudere uno scontro con un nemico stordito.

Non è, però, un sostituto delle armi da fuoco. Lanciarsi contro un avversario non vacillante, solo perché avete un’arma corpo a corpo infinita, è il modo più rapido per trasformare Leon in carne da macello. L’accetta è uno strumento di controllo, non di aggressione cieca.

Se sbagliate, ricaricate

All’inizio le munizioni sono poche. Più avanti, grazie al crafting, la pressione si allenta. Ma finché non siete un arsenale ambulante, ogni proiettile conta.

Avete mancato un colpo alla testa? Avete sprecato tre proiettili per nulla? Se non avete salvato troppo tempo fa, ricaricare non è codardia.

Ci saranno sezioni dove il combattimento è inevitabile. Arrivarci con cinque colpi nel caricatore è un suicidio annunciato. E se la mira è un problema strutturale, intervenite nelle opzioni: regolare l’assistenza può fare la differenza tra frustrazione e controllo.

Non craftate per ansia

Il sistema di creazione è flessibile, persino generoso. Potete aprire il menu anche durante il combattimento e creare all’istante ciò che vi serve. Craftate per liberare spazio.

Tenete materiali, sangue infetto, rottami. Valutate la situazione. Magari avete 20 colpi e vi chiedete se crearne altri o un iniettore speciale. Se riuscite ad aggirare un nemico e usare uno strumento mirato, risparmierete munizioni e attirerete meno attenzione.

C’è però un’eccezione: quando sbloccate iniettori come lo Stabilizzatore o gli Steroidi, createli appena possibile. Sono investimenti, fidatevi.

La mappa è memoria

È facile perdersi dettagli quando l’unica priorità è restare vivi. Oggetti lasciati a terra perché l’inventario è pieno, grimaldelli ignorati, munizioni dimenticate.

La mappa segnala ciò che avete mancato. Non affidatevi al caso. Tornate indietro quando siete pronti, recuperate quello che avete lasciato. La differenza tra avere un colpo in più o no può cambiare l’esito di un’intera sezione.

Ultima cosa: ricordatevi anche che Leon e Grace hanno inventari separati e in alcuni casi tornare indietro sarà impossibile. Quindi prendetevi il tempo per ripulire tutto a dovere.

Insomma, Resident Evil Requiem non è un gioco che vi prende per mano. Ma se accettate le sue regole, se trattate ogni stanza come un problema da risolvere e non come un’arena da svuotare, scoprirete che sotto la superficie brutale c’è un equilibrio raffinato.

Un survival horror che chiede disciplina, sangue freddo e soprattutto la capacità di fermarsi un secondo prima di premere il grilletto. E in quel secondo, spesso, c’è la differenza tra sopravvivere e morire.