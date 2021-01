Resident Evil RE: Verse – Closed Beta

Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Senza girarci troppo intorno, Resistance Evil: Resistance non è stato quello che si può definire un successo. Anche volendo dare un peso relativo alle recensioni della critica ed a quelle dell’utenza sui vari aggregatori, basta rilevare quanto poco si sia parlato del gioco in questi mesi, per capire che non è riuscito a lasciare il segno. L’esperienza multigiocatore pensata da Capcom come aggiunta al remake di Resident Evil 3 è partita con tutte le buone intenzioni del caso, ma non è riuscita a fare breccia nel mercato concorrenziale dei giochi multiplayer. Le cause possono essere varie, e non è questa la sede per valutarle, ma tra esse potremmo annoverare l’idea di base che Resident Evil debba restare un titolo per singolo giocatore.

Non deve essere dello stesso avviso Capcom, che con Resident Evil Village ormai all’orizzonte, tenta ancora la via dell’online. Nel corso dell’ultimo showcase di pochi giorni fa, è stato infatti rivelato Resident Evil Re:Verse, una nuova proposta multigiocatore. Con scontri deathmatch rivolti a un massimo di sei giocatori, il gioco promette di metterci nei panni dei protagonisti resi famosi dai capitoli della serie survival horror, e di coinvolgerci in partite veloci e frenetiche. Data la possibilità avuta nel partecipare alla versione beta di Resident Evil Re:Verse, ci ho giocato qualche ora e sono pronto a trasmettervi le mie sensazioni a riguardo.

Un primo assaggio

La prima cosa che colpisce quando si avvia Resident Evil Re:Verse è la grafica. Quella che nel trailer di presentazione sembrava una rivisitazione in chiave cartoonesca dello stile del gioco, appare in realtà più come una riproposizione di quanto già visto nei due remake, solo con l’aggiunta di un leggero filtro (peraltro removibile). Ciò non toglie che si noti un profondo alleggerimento di texture, illuminazione e livello di dettaglio, funzionali alla fluidità del gioco in rete. Tuttavia, si ha da subito l’impressione di trovarsi in un ambiente famigliare, e non solo per i personaggi e le location.

Prima di arrivare al gioco vero e proprio si passa però dall’immancabile tutorial. Nei panni di Leon, la scena introduttiva ci mette di fronte ai semplici comandi di gioco ed ai suoi obiettivi. Non c’è molto di nuovo rispetto a quanto già noto: l’unica modalità attualmente disponibile, è un deathmatch tutti contro tutti della durata di cinque minuti, nel quale trionfa ovviamente chi ottiene più punti, eliminando gli altri giocatori.

La visuale è in terza persona, in maniera simile a quella dei due remake, anche se leggermente più arretrata, e ci permette di controllare il personaggio secondo lo schema di comandi ormai consolidato. Possiamo gestire un’arma principale a munizioni infinite, una secondaria che necessita di ricariche, ed eventualmente armi speciali reperibili di tanto in tanto nelle mappe, come lanciarazzi o lanciagranate. Oltre alle armi da fuoco è possibile sfruttare attacchi corpo a corpo unici per ogni personaggio, che hanno però un tempo di cooldown tra un utilizzo e l’altro. Torna anche la schivata, che si esegue rotolando in avanti o scattando all’indietro, anche in questo caso con un tempo di ripresa tra una e l’altra.

Il gameplay vero e proprio è decisamente frenetico, una corsa continua tra le diverse sezioni della mappa alla ricerca di potenziamenti, munizioni, piantine curative e nemici. Non c’è alcuna profondità a livello di gunplay, il quale si accontenta di ricalcare quello di un qualunque sparatutto senza troppe pretese, e non ha nulla del senso di piccolezza che si prova nei Resident Evil principali. Non è stata percepita neanche la possibilità di adottare precise strategie, per quella che è un’esperienza apparentemente votata alla velocità ed al divertimento spensierato.

Si vive solo due volte

La meccanica forse più interessante, sebbene non troppo innovativa, riguarda la trasformazione post-mortem. Ogni volta che si verrà uccisi, infatti, ci si trasformerà in una creatura mutante, tanto più letale quante più capsule virali saranno state raccolte nella mappa di gioco. Sparsi qui e là si trovano infatti alcuni contenitori viola, che determineranno il mostro che diventeremo nella nostra seconda chance, prima della morte definitiva. Da un Hunter gamma a un folle Jack Baker, da Nemesis ad un Super Tyrant, ogni creatura ha un tempo di sopravvivenza limitato, ma anche attacchi speciali devastanti con cui vendicarsi.

La vendetta è infatti una delle caratteristiche previste dal gioco. La serie di uccisioni, che garantisce un bonus in punteggio, verrà infatti interrotta alla dipartita del personaggio. Tuttavia, eliminando il nostro killer possiamo ripristinare la kill-streak, che invece andrà irrimediabilmente persa in caso di seconda morte. Non è nulla di particolare, ma un piccolo tentativo di dare un’identità ad un’esperienza che è parsa piuttosto anonima.

Non ci siamo

Al di là dell’effetto “sentimentale” legato ai personaggi giocabili (Chris e Claire Redfield, Leon Kennedy, Jill Valentine, Ada Wong e Hunk, per il momento) ed alle location iconiche della serie (per ora solo la centrale di polizia, anche se è scontato che ne arriveranno altre), non si può negare che Resident Evil Re:Verse appaia come una proposta un po’ cringe, giusto per sfruttare un termine che va di moda. Si tratta di una sensazione simile a quella provata con il multiplayer di Uncharted o di The Last of Us: un non so che di fuori luogo, di forzato, di teneramente sbagliato.

Resident Evil è noto per l’atmosfera di continua tensione capace di sfociare nell’orrore vero e proprio, per l’incedere piuttosto lento e ragionato, per il terrore crescente suscitato da creature che prima di palesarsi agiscono nell’ombra. Declinare tutto questo in un contesto da sparatutto qualunque, tra l’altro con una certa rigidità di fondo nel controllo dei personaggi, è un’operazione che, più che esaltare, svilisce la saga e i suoi eroi. Un conto è sentire la necessità di esplorare nuove strade e assecondare i trend del mercato, un altro è cercare di costringere un’opera entro limiti che non le appartengono.

Resident Evil Re:Verse si configura così come un semplice esperimento, un regalo celebrativo del successo e della rinascita della serie. Un gioco che forse attrarrà una minima parte del pubblico a cui crediamo sia rivolto, ossia quello dei più giovani, solo per poi essere abbandonato con tempi presumibilmente più brevi di quelli che hanno portato all’oblio Resident Evil Resistance. Non si tratta di essere disfattisti, ma realisti. Anche le prevedibili migliorie e aggiunte a livello di mappe e personaggi non potrebbero dare linfa ad un progetto secondario che di Resident Evil porta solo il nome, i volti e le piantine verdi curative.

Possiamo consolarci sapendo che la serie principale continuerà con Resident Evil Village, le cui premesse sono decisamente accattivanti. Non si è di certo qui a suggerire a Capcom di non testare modalità diverse e più moderne, l’importante, però, è che queste non vadano a togliere tempo e passione ai giochi di peso, che forse faranno meno gola ai più giovani, ma che hanno reso e continueranno a rendere grande la saga.

VOTO: 5