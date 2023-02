Sony vi chiede di votare il miglior gioco PS5, per i nuovi giocatori

Dopo mesi di incertezze, PS5 starebbe finalmente recuperando il terreno perduto, anche grazie alle nuove scorte disponibili nei negozi, anche quelli italiani.

Dopo il lancio di DualSense Edge, il controller di fascia elevata per i giocatori più esigenti (potete richiedere un invito per l’acquisto su Amazon), la console current-gen base starebbe entrando nelle case di tutti i giocatori.

Se già di recente PlayStation 5 ha “vinto” un’altra settimana in Giappone, è ora il momento di parlare nuovamente di un argomento principe, ossia i videogiochi disponibili sulla piattaforma Sony.

Come riportato su PS Blog, infatti, la compagnia nipponica ci invita a scegliere e di conseguenza votare il miglior gioco per PS5 attualmente disponibile.

«Dal lancio di PS5 nel 2020, milioni di giocatori hanno svettato sui paesaggi dell’Ovest Proibito, interrotto il ciclo su Atropos, affrontato le divinità di Midgard e salvato gli amici di Astro nella Playroom», ha reso noto Eric Whelan, Content Communications Manager di SIE.

E ancora: «ora che la disponibilità di PS5 è aumentata, chi desidera esplorare questi mondi potrà farlo molto più facilmente. I nuovi giocatori si uniranno alla community con tantissime avventure tra cui scegliere e tanti altri giochi in arrivo.»

«Ma da dove iniziare? Alcuni nuovi giocatori potrebbero essere intimoriti da questa domanda. Per aiutarli, abbiamo bisogno dei consigli dei gamer che già conoscono il prodotto per mettere in risalto alcuni dei migliori giochi per PS5, le migliori esperienze multigiocatore e molto altro ancora.»

I voti possono essere espressi fino al 16 febbraio 2023 alle 15 (ora italiana) e nelle prossime settimane verranno svelate le scelte più popolari sui canali social di Sony.

Poco sotto, la lista dei giochi selezionabili per la votazione: gli elenchi riportati di seguito sono un punto di partenza, sebbene nel sito è possibile aggiungere i vostri commenti in ciascuna categoria se ritenete che manchi qualcosa.

A Plague Tale: Requiem

Astro’s Playroom

Call of Duty: Modern Warfare II

Death Stranding: Director’s Cut

Deathloop

Demon’s Souls

Destiny 2

Elden Ring

Ghost of Tsushima: Director’s Cut

God of War: Ragnarok

Gran Turismo 7

Hades

Horizon Forbidden West

Inscryption

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Returnal

SIFU

Stray

The Last of Us: Part I

Tunic

Sackboy: A Big Adventure

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Unpacking

Del resto, PlayStation Europe ha comunicato che «da quest’anno dovrebbe essere più facile trovare una PS5»: i giocatori possono quindi votare serenamente.

Ma non solo: vediamo quali sono i migliori giochi PS5 da giocare sulla vostra console nel 2023, per tutti quelli che sono felici possessori di PlayStation 5.

Infine, PlayStation VR2 è da poco arrivato in redazione e oggi possiamo mostrarvi come si presenta e cosa c’è all’interno della confezione.