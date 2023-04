Sony dovrebbe iniziare a creare scocche PS5 dedicate ai giochi, come questa

PlayStation 5 ha già ricevuto le sue scocche colorate che vi permetteranno di modificare il colore rispetto al bianco standard che abbiamo visto al lancio della console.

Nel corso dei mesi i possessori di DualSense (che trovate su Amazon) lo avevano infatti chiesto a gran voce, tanto che finalmente i loro desideri sono stati esauditi.

Vero anche che la notizia era nell’aria da tempo, con tanto di brevetto, considerando anche che gli addetti ai lavori erano pressoché certi che un annuncio ufficiale era alle porte.

Ora, dopo l’annuncio ufficiale tenutosi a dicembre 2021, i fan stanno iniziando a fantasticare su alcune scocche PS5 dedicate a giochi specifici.

Via Reddit, un fan si è divertito a creare una scocca per console PlayStation 5 rigorosamente non ufficiale e dedicata a un big assoluto come The Last of Us.

L’utente noto come Bulbasaur_dude ha infatti dato vita a una scocca di colore scuro, con il segno distintivo delle Luci di colore rosso – e in rilievo – nella parte alta della console posta in verticale.

Al centro, invece, possiamo notare il classico logo del titolo Naughty Dog in tutto il suo splendore.

Ovviamente, ribadiamo che l’opera in questione è una semplice idea realizzata da un fan – e quindi non in vendita – sebbene sarebbe sicuramente strepitoso se Sony decidesse un giorno di promuovere le “sue” scocche ufficiali dedicate a giochi di successo. Come si dice in questi casi, quindi, mai dire mai.

Ricordiamo che già partire dall’uscita della console PS5 nei negozi qualcuno aveva inziato a offrire sul mercato scocche colorate non ufficiali, cosa questa che aveva messo Sony sul piede di guerra.

Anche altre compagnie private, come ad esempio Dbrand, hanno con il tempo tentato di costruirci un vero e proprio business, ribadendo che, al di fuori delle minacce legali, l’importante era comprarla da loro.

Vero anche che la prima edizione delle Darkplate di colore nero si era rivelata un successo, ottenendo il tutto esaurito nel giro di poche ore.