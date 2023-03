Sony Bravia OLED 55″ con Google TV a soli 1099€: un’offerta da non perdere!

Con l’arrivo della primavera, Amazon ha lanciato le sue imperdibili offerte dedicate all’evento che, fino al prossimo 29 marzo, vi permetteranno di risparmiare notevolmente su tantissimi prodotti. Tra i molteplici articoli presenti in offerta sul noto portale e-commerce, trovate la smart TV Sony XR-55A75K, che potete ora acquistare a un prezzo davvero imperdibile!

Solitamente, la smart TV Sony XR-55A75K viene proposta a 1.549€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 1.099€, con uno sconto del 29%, pari a un risparmio reale di 450€. Si tratta di un’occasione davvero da non lasciarsi sfuggire!

La smart TV Sony XR-55A75K è equipaggiata con uno splendido display OLED da 55 pollici, ideale per godersi film, serie TV, eventi sportivi e videogiochi. La tecnologia OLED garantisce neri profondi e un contrasto elevato, mentre il processore Cognitive Processor XR di Sony, basato sull’intelligenza artificiale, ottimizza in tempo reale l’immagine e il suono per una qualità impareggiabile.

La smart TV Sony XR-55A75K è dotata del sistema operativo Google TV, che offre accesso a un’ampia varietà di app e servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e YouTube. Grazie a Google Assistant, è possibile controllare la TV e altri dispositivi compatibili utilizzando la voce, rendendo l’esperienza ancora più pratica e intuitiva.

La smart TV Sony XR-55A75K supporta vari formati HDR, incluso Dolby Vision e HDR10, per immagini più luminose e dettagliate. La smart TV è anche ideale per il gaming, grazie alle porte HDMI 2.1 che supportano 4K a 120Hz, eARC e Variable Refresh Rate (VRR), offrendo un’esperienza di gioco fluida.

