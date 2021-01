Söldner-X 2: Final Prototype é uno shoot ‘em up basato su battaglie spaziali del 2010, riproposto a 10 anni di distanza su PS4 nella sua versione definitiva, e con un comparto tecnico tirato a lucido. Molto apprezzato ai tempi, il titolo prodotto da Eastasiasoft ci prova una seconda volta a ritagliarsi uno spazio in un sotto-genere ormai limitato a qualche sporadica apparizione. Riusciranno le immortali battaglie spaziali a scorrimento a conquistare nuovi giocatori?

Battaglia per l’umanità

In seguito a un’invasione aliena, verremo chiamati a contrastare la minaccia a bordo di una navicella spaziale di natura terrestre. Inizialmente potremo scegliere tra due mezzi, ma in seguito avremo l’occasione di sbloccare altre navicelle per combattere gli invasori. La differenza tra un mezzo e un altro è data dalla potenza di fuoco a nostra disposizione. Le prime due navicelle avranno infatti in dotazione, oltre ad un classico mitragliatore laser, un cannone lanciafiamme ed uno shotgun (a seconda ovviamente del modello scelto). É inoltre possibile, durante un livello, ottenere anche una terza arma, variabile tra una versione potenziata del mitragliatore base ed un lancia saette, utile soprattutto per distruggere molteplici navicelle allo stesso tempo (l’arma aggancia in automatico 4-5 nemici a schermo). Per terminare gli equipaggiamenti, fanno infine capolino due abilità, attivabili solo dopo aver caricato la barra specifica: nonostante la diversa animazione, entrambe servono ad eliminare istantaneamente tutti i nemici presenti a schermo. Ovviamente, come da prassi del genere, i nemici possono, una volta distrutti, rilasciare particolari bonus, come l’estensione del raggio di fuoco dell’arma, l’aumento della velocità della navicella, ecc…

Un universo sconfinato

A livello di contenuti, il titolo si difende molto bene, offrendo diversi livelli di difficoltà, e 12 missioni da sbloccare tramite il completamento di determinati requisiti (talvolta ostici): nello specifico, bisognerà guadagnare almeno 4 chiavi per livello e portarlo a termine. Le chiavi le otterremo dai nemici semplicemente distruggendoli, anche se la questione si fa molto più ardua, quando, per ottenere una di queste, sarà necessario avere un rank elevato (ad esempio C o B nel momento in cui si distrugge il nemico). Questa rappresenta una sfida non proprio semplicissima, dal momento che il caos a schermo, in alcuni frangenti, può portare irrimediabilmente a subire un danno e ad abbassare di conseguenza la valutazione ottenuta.

Oltre alla storia, è presente anche una modalità sfida, nella quale si trovano una ventina di incarichi che richiedono requisiti speciali per essere portati a termine (ad esempio completare 3 livelli di fila senza perdere una navicella). Tale aggiunta è indubbiamente gradita, in quanto incrementa sensibilmente la longevità ed il divertimento che il titolo offre.

VOTO: 7