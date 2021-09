Smartphone Apple iPhone 12 a un prezzo super tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a iPhone, AirPods e Apple Watch.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo lo smartphone Apple iPhone 12 5G da 128GB in colorazione bianca, che attualmente potete portarvi a casa a soli 759,90€, rispetto agli 889,90€ usuali di listino, per un risparmio reale di 130€.

Lo smartphone Apple iPhone 12 5G è equipaggiato con il potentissimo processore A14 Bionic, il più veloce mai visto su uno smartphone e che, grazie al Neural Engine 16-core, è in grado di effettuare migliaia di miliardi di operazioni al secondo. Non manca il supporto alle reti 5G, la cui copertura è destinata ad aumentare costantemente nel corso del tempo.

Lo smartphone Apple iPhone 12 5G è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1″ con True Tone e possiede un design interamente in vetro e acciaio inossidabile chirurgico, resistente all’acqua e alla polvere (classificato IP68, la migliore del settore). Inoltre, la protezione Ceramic Shield resiste quattro volte meglio che in precedenza alle cadute.

La doppia fotocamera da 12 MP di Apple iPhone 12 5G offre tantissime possibilità, tra cui la modalità Ritratto, il controllo di profondità, illuminazione ritratto, Smart HDR 3, senza contare la possibilità di registrare video HDR Dolby Vision 4K fino a 60 fps per una qualità assolutamente di primo livello. Anche quando c’è poca luce, la modalità Notte permette di scattare foto incredibilmente dettagliate, selfie compresi.

