Smart TV Xiaomi da 32″ a un prezzo bomba! La paghi meno di 150 euro!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa la smart TV Xiaomi P1E a un prezzo davvero conveniente!

Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

La smart TV Xiaomi P1E è un dispositivo di alta qualità che offre un’esperienza visiva e sonora di prim’ordine. La risoluzione di 1366×768 pixel del pannello LCD da 32 pollici e la frequenza di aggiornamento di 60 Hz assicurano una resa dei colori naturale, mentre il supporto Dolby e DTS offre un suono eccellente.

Il processore quad-core a 64 bit integrato nella smart TV Xiaomi P1E consente un’esperienza fluida nell’esecuzione delle applicazioni del sistema operativo Google TV, tra cui i servizi di streaming più diffusi come Netflix, YouTube, Prime Video e molti altri.

Il telecomando Bluetooth con attivazione vocale consente di impartire comandi vocali tramite Google Assistant, mentre le numerose porte sul retro, tra cui tre HDMI, due USB, Ethernet, jack e satellite/TV, soddisfano tutte le esigenze di lavoro e intrattenimento.

In genere, la smart TV Xiaomi P1E viene venduta a 249€, ma oggi puoi acquistarla a soli 143,10€, con uno sconto del 36% rispetto al prezzo di listino, e un ulteriore sconto del 10% grazie al codice CASA23. Questa è un’occasione straordinaria per acquistare una smart TV di alta qualità a un prezzo scontato!

Su eBay potrete trovare un’ampia varietà di prodotti a prezzi scontati, non solo la smart TV Xiaomi P1E. Vi invitiamo a consultare il catalogo completo sul sito, dove potrete scoprire una vasta gamma di articoli a prezzi convenienti seguendo il link sottostante.

