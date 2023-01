Smart TV Sony 4K da 55″, ideale per PS5, con uno sconto di 250€!

Tornano anche oggi, lunedì 9 gennaio 2023, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV Sony KD65X82K, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.149,99€, rispetto agli usuali 1.399,99€ di listino, per un risparmio reale di quasi 250€ e uno sconto del 17,85%.

La smart TV Sony KD65X82K è dotata di uno splendido pannello da 65″ che, grazie all’impiego del suo processore di immagine 4K HDR X1, che è in grado di ottimizzare colori, contrasto e nitidezza, nonché sfruttare l’ottimo sistema di upscaling effettuato da 4K X-Reality PRO e al suo database 4K.

Con un design compatto e cornici sottili, la smart Sony KD65X82K utilizza gli altoparlanti X-Balanced Speaker dalla forma esclusiva, progettati per complementare la qualità audio e la sottigliezza della TV per fornire un suono nitido per film e musica. Grazie al supporto Dolby Vision e Dolby Atmos, potrete godere di una qualità audiovisiva di eccellente livello.

Ovviamente, non manca il supporto a tutte le ultime tecnologie per il gaming, come le porte HDMI 2.1, rendendo la smart TV KD65X82K perfetta per essere accoppiata alla console PS5 della stessa casa madre.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati; quindi, suggeriamo di visitare il sito di MediaWorld per scoprirli tutti direttamente dal link in calce. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.