Smart TV Samsung QLED 4K da 75″ a un super prezzo! Oltre 700 euro di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, martedì 17 gennaio 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“. Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d’occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Questa promozione giornaliera offre la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati, il che può rappresentare un’ottima occasione per fare un acquisto importante o per risparmiare su un acquisto che avevate già programmato.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, uno degli articoli più interessanti è la smart TV Samsung QE75Q60B. Con uno sconto del 35,15%, attualmente potrete acquistarla a soli 1.296,99€ invece dei soliti 1.999,99€ di listino. Ciò significa che avrete la possibilità di risparmiare ben 703€, rappresentando un’occasione imperdibile per portare a casa una smart TV di alta qualità a un prezzo vantaggioso.

La smart TV Samsung QE75Q60B, con la sua elegante cornice nera, è dotata di un incredibile schermo QLED da 75 pollici che utilizza la tecnologia Dual LED per bilanciare perfettamente tonalità calde e fredde, mentre la tecnologia Quantum HDR migliora i dettagli e il contrasto, per una qualità dell’immagine senza pari.

Il potente processore Quantum 4K di Samsung consente alla smart TV Samsung QE75Q60B di utilizzare l’upscaling 4K AI per analizzare automaticamente la sorgente in ingresso, ridurre il rumore, ripristinare i dettagli persi e definire i contorni, per immagini perfette. Con il sistema operativo Tizen, è possibile accedere immediatamente alle app video più popolari, tra cui YouTube, Netflix, Disney+ e altre ancora, mentre Samsung Gaming Hub consente di giocare ai principali giochi Xbox e accedere a servizi di cloud gaming senza l’utilizzo di console o altri dispositivi.

I prezzi proposti da Mediaworld sono altamente competitivi e tra i più bassi presenti sul mercato. La promozione “Solo per oggi Mediaworld” offre ogni giorno numerose occasioni per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati.

Oltre alla smart TV Samsung QE75Q60B menzionata in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l’occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.