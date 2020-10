Smart TV Samsung da 65″ a meno di 600€ tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, giovedì 22 ottobre 2020, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo con la smart TV LED Samsung UE65TU7170UXZT, equipaggiata con un bellissimo pannello da 65″ e che, grazie al potente processore Crystal 4K, è in grado di upscalare e riprodurre al meglio qualsiasi sorgente grazie alla vera intelligenza artificiale che trasforma i contenuti in 4K. Non può di certo mancare la tecnologia HDR per dettagli ultradefiniti e sfumature di alta qualità, mentre l’integrazione del supporto agli assistenti vocali Bixby ed Alexa vi permetteranno di gestire la TV e gli altri dispositivi Smart presenti in casa comodamente con la vostra voce. Solitamente la smart TV LED Samsung UE65TU7170UXZT viene proposta a 699€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 599€, risparmiando 100€. Se desiderate una televisione ugualmente di ottima qualità, ma con dimensioni leggermente inferiori, vi consigliamo la smart TV LED Samsung UE50TU8070, acquistabile sborsando appena 429€.

Se quello che volete cambiare non è la Smart TV ma lo smartphone, fari puntati sugli sconti proposti per Xiaomi Redmi Note 8 Pro, uno dei più apprezzati telefoni del noto produttore cinese – famoso per il rapporto qualità/prezzo praticamente imbattibile. Lo smartphone è dotato di un display generoso da ben 6,53″, a cui affianca una quadrupla fotocamera per immortalare tutti i momenti più belli delle vostre giornate. Inoltre, ha una memoria interna di 128GB, addirittura 6 GB di RAM ed è animato dal processore MTK Helo G90T a otto core. Il tutto, è completo da una batteria da 4500mAh, che garantisce una lunga durata nell’arco della giornata.

