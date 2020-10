Smart TV Samsung da 55″ scontata di oltre 200€ tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, martedì 20 ottobre 2020, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo dalla Smart TV4K SAMSUNG UE55TU8500UXZT, la quale offre un assoluto realismo delle scene mostrate grazie alla tecnologia Dynamic Crystal Display. Come tutti i televisori UHD Samsung, è certificato per la qualità UHD 4K reale e offre un’esperienza visiva superiore grazie alla tecnologia di retroilluminazione Dual LED che regola la tonalità di colore in base al contenuto. Il potente processore Crystal 4K si occupa della regolazione dei colori, ottimizza l’elevato contrasto e gestisce l’HDR, regalando una qualità superlativa in ogni momento.

Il dispositivo pensa anche ai giocatori e utilizza la tecnologia Real Game Enhancer per garantire il massimo della velocità e il pieno controllo per un’esperienza di gameplay fluida e realistica. Inoltre, grazie alla tecnologia FreeSync (VRR) sarà possibile ridurre l’input lag, con un tearing e uno stuttering minori, ottimizzando i frame video dei giochi scena per scena.

Solitamente la Smart TV 4K SAMSUNG UE55TU8500UXZT viene venduta a 799€, ma oggi potrete acquistarla a soli 579€.

Passiamo allo smartphone XIAOMI Redmi 8, dispositivo equipaggiato con un processore Quad Core Snapdragon da 1,45GHz, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. La fotocamera posteriore AI da 12MP è in grado di catturare al meglio ritratti, paesaggi e foto notturne. Il display è un’unità da 6,22″ HD+ in formato 19:9 con protezione Corning Gorilla Glass S, resistente alle cadute e all’usura per garantirvi una qualità duratura. Grazie al corpo incurvato con una texture in vetro liscia, lo smartphone è molto comodo da tenere in mano, adattandosi perfettamente alle vostre mani. Il dispositivo è dotato di un nano-rivestimento integrale per l’utilizzo quotidiano, in grado di metterlo al sicuro da schizzi e pioggia leggera.

Solitamente lo smartphone XIAOMI Redmi 8 viene proposto a 169,90€, ma oggi potete acquistarla a soli 119,99€.

Offerte Solo per oggi Mediaworld