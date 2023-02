Smart TV Samsung 8K 55″ a un prezzo incredibile! Oltre 1000 euro di sconto!

Anche oggi, lunedì 6 febbraio 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV Samsung Neo QLED 8K QE55QN700B, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.125,89€, rispetto agli usuali 2.199€ di listino, per un risparmio reale di 1.073,11€ e uno sconto del 49%.

La smart TV Samsung Neo QLED 8K QE55QN700B è un prodotto di alta qualità che offre un’esperienza visiva straordinaria grazie alla sua risoluzione 8K e al suo pannello Neo QLED da 55 pollici. Avere a disposizione una risoluzione 8K significa che la TV offre un numero di pixel quattro volte superiore rispetto al 4K, rendendo le immagini nitide e realistiche.

Inoltre, la smart TV Samsung Neo QLED 8K QE55QN700B è dotata di un potente processore Neural Quantum 8K Lite che utilizza l’Intelligenza Artificiale per ottimizzare la qualità dell’immagine, adattando anche le fonti video a bassa risoluzione per renderle più realistiche, grazie all’impiego di reti neurali avanzate.

La smart TV Samsung Neo QLED 8K QE55QN700B è dotata anche un sistema di retroilluminazione all’avanguardia che garantisce una resa cromatica più ricca e precisa e un contrasto più profondo, creando un’immagine dettagliata e nitida, mentre il sistema di retroilluminazione Quantum HDR 32X definisce un nuovo standard per la qualità dell’immagine.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.