Smart TV Samsung 4K da 43″ a un prezzo imperdibile! 43% di sconto!

Con l’arrivo della primavera, Amazon ha lanciato le sue imperdibili offerte dedicate all’evento che, fino alla mezzanotte di oggi, vi permetteranno di risparmiare notevolmente su tantissimi prodotti. Tra i molteplici articoli presenti in offerta sul noto portale e-commerce, trovate la smart TV Samsung UE43AU7190U, che potete ora acquistare a un prezzo davvero imperdibile!

Solitamente, la smart TV Samsung UE43AU7190UXZT viene proposta a 575€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 329€, con uno sconto del 43%, pari a un risparmio reale di 246€. Si tratta di un’occasione davvero da non lasciarsi sfuggire!

La smart TV Samsung UE43AU7170UXZT è dotato di un magnifico schermo da 43 pollici con risoluzione 4K, capace di visualizzare immagini chiare e luminose, permettendovi di apprezzare ogni minimo particolare. Inoltre, la tecnologia Motion Xcelerator assicura un’adeguata compensazione per ogni fotogramma in base alla fonte dei contenuti.

La smart TV Samsung UE43AU7170UXZT è provvisto del potente processore Crystal 4K, che si incarica di migliorare in modo intelligente l’immagine e l’audio, garantendovi un’esperienza visiva di altissima qualità.

Per concludere, il sistema operativo veloce ed intuitivo Tizen, integrato nella smart TV Samsung UE43AU7170UXZT, permette un accesso immediato alle applicazioni video più famose, come YouTube, Netflix e molte altre. Inoltre, è presente il supporto per gli assistenti vocali più utilizzati, consentendo di controllare non solo il televisore, ma anche i dispositivi di domotica presenti nella vostra casa.

