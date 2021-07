Smart TV Philips 4K da 55″ con uno sconto del 42% tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate alle smart TV.

Tra i vari prodotti in promozione, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV 4K LED Philips 55PUS9435, che attualmente potete portarvi a casa a soli 799€, rispetto ai 1.399€ usuali di listino, per un risparmio reale di 600€.

La smart TV 4K LED Philips 55PUS9435, dotata di uno splendido pannello da 55″, è equipaggiata con sistema operativo Android TV, consentendovi di accedere ad un vasto catalogo di applicazioni direttamente dallo store Google Play, offrendo una vasta raccolta di film, programmi, musica, applicazioni e giochi online. Inoltre, grazie al microfono integrato, sarà possibile impartire comandi vocali tramite l’Assistente Google, sia per comandare direttamente la TV che i vari dispositivi domestici smart presenti in casa.

Il processore Philips P5 consente di ottimizzare al massimo i contenuti per la visione, aumentandone i dettagli ed equilibrando al meglio i colori. Non manca nemmeno il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos per un’esperienza audiovisiva assolutamente eccellente. La smart TV 4K LED Philips 55PUS9435 offre inoltre un audio di grande qualità, grazie al design esclusivo degli altoparlanti ideato dai tecnici audio Bowers & Wilkins.

La smart TV 4K LED Philips 55PUS9435 è equipaggiata con la tecnologia Philips Ambilight, grazie alla quale film e giochi sono più coinvolgenti, la musica è accompagnata da uno spettacolo di luci e il vostro schermo sembra più grande grazie ai LED intelligenti lungo i bordi che proiettano i colori dello schermo sulle pareti e nella stanza, in tempo reale.

