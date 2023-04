Smart TV LG NanoCell da 43″ solo per oggi a un super prezzo! 26% di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, mercoledì 12 aprile 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“. Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d’occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV LG 43NANO776PA, che attualmente potete portarvi a casa a soli 429,99€, rispetto agli usuali 579,99€ di listino, per un risparmio reale di 150€ e uno sconto del 25,86%.

Con una diagonale di 43 pollici, la smart TV LG 43NANO776PA offre un’esperienza di visione superiore grazie alla sua tecnologia all’avanguardia e alle numerose funzionalità intelligenti. LG 43NANO776PA è dotata di un pannello NanoCell, una tecnologia esclusiva di LG che garantisce colori più vividi e un contrasto elevato. La risoluzione 4K Ultra HD (3.840×2.160 pixel) assicura immagini nitide e dettagliate, mentre il supporto per HDR (High Dynamic Range) migliora ulteriormente la gamma di colori e il contrasto.

La smart TV LG 43NANO776PA è alimentata dal processore Quad Core 4K, che ottimizza l’immagine e il suono in tempo reale, garantendo una visione ottimale in ogni situazione. Questa smart TV utilizza il sistema operativo webOS, che offre un’interfaccia utente intuitiva e un’ampia gamma di applicazioni e servizi di streaming, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e molti altri. Grazie al supporto per l’assistente vocale, è possibile controllare facilmente la TV e cercare contenuti utilizzando comandi vocali tramite Google Assistant o Amazon Alexa.

