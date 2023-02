Smart TV Hisense 4K da 50″ oggi a meno di 350 euro! Oltre il 22% di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, giovedì 23 febbraio 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“. Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d’occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Questa promozione giornaliera offre la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati, il che può rappresentare un’ottima occasione per fare un acquisto importante o per risparmiare su un acquisto che avevate già programmato.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV Hisense 50A7100F, che attualmente potete portarvi a casa a soli 349,99€, rispetto agli usuali 449€ di listino, per un risparmio reale di 99€ e uno sconto del 22,05%.

Grazie al design moderno e sofisticato, la smart TV HiSense 50A7100F si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Il pannello da 50 pollici con risoluzione 4K e il supporto ai formati HDR, HDR10+ e HLG garantiscono una riproduzione dei colori davvero perfetta.

Con il sistema operativo Vidaa U4.0, veloce ed efficiente, potrete accedere direttamente alle principali applicazioni di streaming di contenuti, come YouTube o Netflix. Questo sistema è facile da utilizzare e garantisce una navigazione fluida e intuitiva.

La smart TV HiSense 50A7100F offre una qualità audiovisiva costantemente ottimizzata grazie alla tecnologia AI Scene Recognition e alla modalità gaming. Queste funzioni garantiscono che l’esperienza di visione sia sempre al massimo livello di qualità possibile.

Per quanto riguarda la componente sonora, la smart TV HiSense 50A7100F supporta la tecnologia DTS Virtual: X, che identifica e separa il dialogo dai suoni di fondo. Questo rende l’esperienza audio molto coinvolgente, nonostante la presenza di una sola coppia di speaker integrati.

I prezzi proposti da Mediaworld sono altamente competitivi e tra i più bassi presenti sul mercato. La promozione “Solo per oggi Mediaworld” offre ogni giorno numerose occasioni per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati.

Oltre alla smart TV Hisense 50A7100F menzionata in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l’occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.