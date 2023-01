Smart TV 4K HiSense QLED da 55″ a meno di 470€! Offerta imperdibile!

State cercando una smart TV in grado di fornirvi una qualità visiva eccellente e dal rapporto qualità/prezzo formidabile? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente sul noto portale e-commerce Amazon potete comprare la smart TV Hisense 55A78GQ a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa alla smart TV Hisense 55A78GQ, che attualmente potete portarvi a casa a soli 469€, rispetto agli usuali 529€ di listino, per un risparmio reale di 60€ e uno sconto dell’11%.

La smart TV Hisense 55A78GQ è un dispositivo di alta qualità, ideale per coloro che cercano un’esperienza visiva eccellente. Con il suo pannello QLED da 55 pollici a risoluzione 4K, la smart TV Hisense 55A78GQ offre immagini dettagliate e realistiche, con oltre un miliardo di sfumature per un’immagine vivace.

Il sistema operativo VIDAAA 5.0, integrato nella smart TV Hisense 55A78GQ, permette di accedere facilmente a molte app video popolari come YouTube e Netflix, offrendo una vasta scelta di contenuti. La tecnologia Dolby Vision garantisce immagini nitide e realistiche in qualsiasi situazione, mentre la modalità gaming ottimizza le immagini per una visualizzazione chiara e una risposta rapida ai comandi.

La smart TV Hisense 55A78GQ integra anche l’assistente vocale Alexa, tramite la quale potrete, tramite la vostra voce, impartire ordini per riprodurre musica, sentire le notizie e controllare gli altri dispositivi smart presenti nella vostra abitazione.

