Skyrim si arricchisce di contenuti e missioni… grazie alle IA

Skyrim è uno dei giochi di ruolo più apprezzati di tutti i tempi, visto anche che i fan continuano a dare vita a contenuti spesso realmente sorprendenti, sebbene ora le novità riguardano l’uso dell’intelligenza artificiale.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) è da sempre bersaglio dei modder, spesso in grado anche di trasformarlo e arricchirlo.

C’è infatti chi di recente ha moddato il gioco Bethesda, mostrando di fatto un combattimento che ricorda i classici soulslike di FromSoftware.

Ora, come riportato anche da Game Reactor, uno YouTuber ha trovato il modo di far creare a ChatGPT nuove missioni e contenuti per il classico RPG fantasy.

La possibilità di far creare all’IA un numero infinito di missioni tutte da giocare è sicuramente un’idea molto interessante, e qualcuno ora ci ha pensato.

Lo YouTuber Joov si è reso conto che implementare ChatGPT in Skyrim poteva essere una gran cosa, sebbene inizialmente tutto ciò ha portato per lo più alla creazione di noiose missioni di recupero.

Vero anche che, dopo alcune modifiche sostanziali, Joov ha ottenuto un flusso pressoché infinito di contenuti. Il risultato finale è visibile poco sotto, nel player dedicato.

In futuro, un’intelligenza artificiale creerà avventure su misura per noi in giochi di questo genere? Non ci è dato sapere (anche se ci auguriamo francamente che non sia così).

Vero anche che ciò apre la strada a giochi in cui i contenuti potrebbero non esaurirsi mai, visto che ci saranno sempre nuove missioni da giocare. Staremo a vedere come evolveranno le cose nei prossimi anni.

