Skyrim, i personaggi diventano così belli da vedere che non sfigurerebbero in TES 6

Skyrim è senza dubbio uno dei giochi di ruolo più importanti di sempre, un gioco che i fan continuano a migliorare con mod di vario genere, specie grafiche.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) è infatti un gioco molto amato, tanto da avere ancora gli occhi puntati addosso.

Ora, dopo l’enorme mod di Skyrim espande la questline della Gilda dei Ladri, per un risultato realmente sorprendente, è ora il turno di una nuova mod.

Come riportato anche da DSO Gaming, qualcuno ha deciso di migliorare l’aspetto tecnico del gioco Bethesda, in particolare dei suoi personaggi.

Il modder ‘ace’ ha rilasciato una mod davvero imperdibile per The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition. Questa è di base una revisione dei PNG che rispetta la storia, basata su High Poly Head, Vanilla Hair Remake e Beards of Power.

E, come potete vedere poco sotto, la mod può migliorare significativamente la qualità dei PNG, ognuno dei quali sembra essere stato ritoccato a mano.

Alcuni sono stati modificati solo leggermente, mentre altri sono stati rifatti quasi da zero. Le modifiche al trucco di ogni PNG sono state adattate e la maggior parte dei personaggi ha ora un aspetto molto più naturale.

In teoria, questa mod dovrebbe essere compatibile con i vari Texture Pack già rilasciati in precedenza, visto che sarà possibile utilizzarla anche insieme al pacchetto in 8K che revisiona tutte le texture delle caverne.

È possibile scaricare la mod da questo indirizzo, in forma totalmente gratuita. Importante notare che questa mod è compatibile solo per Skyrim Special Edition.

Niente male, considerando che tra i fan di Skyrim troviamo persino uno come Tuomas Holopainen, ovvero la mente e il tastierista dei Nightwish.

Ma non solo: non è la prima volta che i fan migliorano il gioco, visto che la Whiterun Dragonsreach Expansion (rigorosamente non ufficiale) ha aggiunto una nuova area esplorabile.