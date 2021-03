Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Uno dei generi videoludici che ha attraversato una rinascita col sorgere della scena indipendente è indubbiamente quello dei platformers a scorrimento. Al giorno d’oggi ne escono in grandi quantità e nelle più disparate forme, tra quelli di stampo più classico passando per i cosiddetti metroidvania e giungendo anche a quelli più moderni, spesso di matrice trial and error, come ad esempio Super Meat Boy o Celeste. Sir Lovelot, sviluppato da Pixel.lu, si potrebbe collocare proprio nei pressi di quest’ultimi, sul piano della tipologia di gioco.

La premessa è tanto semplice quanto stravagante: impersoniamo un cavaliere il cui obiettivo non sarà quello di salvare damigelle, bensì di conquistarle: in ognuno dei 40 livelli del gioco dovremo infatti raggiungere la cima della torre in cui risiede una fanciulla, che srotolerà i suoi capelli in stile Raperonzolo solo qualora il nostro cavaliere si presenterà al suo cospetto con un fiore. L’atmosfera cavalleresca è coadiuvata da una colonna sonora appropriata e di buon livello.

Ogni livello, quindi, avrà come obiettivo di partenza quello di raccogliere il fiore e dirigersi alla torre. Il percorso è tuttavia costellato di pericoli e nemici e si finirà spesso per ritentare determinate sezioni più e più volte, senza tuttavia sfociare mai in un livello di difficoltà frustrante anche grazie alla presenza di checkpoint ad ogni schermata. Il giudizio, controller alla mano, è certamente positivo con comandi semplici e ben congegnati sebbene vadano scoperti sul campo (potrebbe, infatti, volerci qualche livello prima di accorgersi che c’è un comando di dash aereo e acquatico) ed è molto interessante anche il level design dei livelli i quali, seppur brevi, sono davvero densi di collezionabili e percorsi segreti, con una complessità che aumenta costantemente e con nuove tipologie di collezionabili introdotte in ogni nuovo mondo.

Proprio i collezionabili sono l’ancora di salvezza per la longevità di un prodotto la cui durata è davvero esigua: sono necessarie, infatti, tra le due e le tre ore per portare a termine tutti i livelli, ma difficilmente si riuscirà a completare gran parte dei livelli in prima battuta e sarà quindi necessario doverli ripetere più volte se si punta ad un completamento totale del gioco, sia grazie ai collezionabili, sia grazie alla presenza di una soglia massima di tentativi spendibili per superare il livello che, se rispettata, contribuisce alla percentuale di completamento del livello. Per i cacciatori di trofei, in ogni caso, basterà porterà a termine l’avventura per essere ricompensati con un trofeo di platino.

VOTO: 7.5