Silent Hill 2 Remake potrebbe utilizzare una tecnologia ben nota ai fan degli horror

Silent Hill 2 riceverà un remake realizzato da Bloober Team, sebbene il team di sviluppo potrebbe per il gioco usare una tecnologia brevettata in passato e ben nota ai giocatori.

Il CEO di Bloober Team ha rivelato che nei piani della compagnia c’è l’intenzione di rivoluzionare il loro modo di sviluppare giochi horror e raccontare storie, che poco non è.

Ora, come riportato anche da Game Rant, è emerso che l’imminente remake di Silent Hill 2 possa utilizzare la tecnologia brevettata da Bloober.

Molti fan dell’horror attendono con impazienza la rivisitazione dell’iconico Silent Hill 2 da parte di Bloober Team, ma tra la comunità di giocatori si è diffusa la voce che lo sviluppatore potrebbe impiegare la tecnologia brevettata vista in The Medium.

L’utente “bobvids” su Twitter ha espresso la sua opinione sul prossimo remake, teorizzando che il gioco potrebbe utilizzare la tecnologia a doppia realtà dello studio.

Questa idea è arrivata dopo che l’artista visivo e creatore di contenuti Rino ha postato una lista di tutte le cose che potrebbero rendere il prossimo remake un successo.

