Silent Hill 2 Remake, ci siamo quasi? Adesso è ufficialmente «in arrivo»

Potrebbe essere finalmente quasi giunto il momento di scoprire la data di lancio ufficiale per Silent Hill 2 Remake: la pagina Steam del titolo si è infatti aggiornata a sorpresa nelle scorse ore, modificando l’inserzione relativa alla sua uscita.

Ricordiamo infatti che la nuova edizione del secondo capitolo della saga (potete riscoprirlo nella HD Collection, disponibile su Amazon) è attualmente prevista per il 2023 su PS5 e PC, ma Bloober Team e Konami non si sono ancora voluti sbilanciare per una data più precisa.

Dopo l’ultimo aggiornamento della pagina Steam, le cose potrebbero però essere cambiate: l’insider DuskGolem segnala infatti che la data di lancio non viene più segnata con un generico “TBA”, ma con un più immediato “In arrivo”.

Solitamente questa modifica avviene quando viene effettivamente inserita una data di lancio nel database interno di Steam, dato che si tratta di un’indicazione generica utilizzata per gli sviluppatori che vogliono nascondere tali informazioni.

Ciò significherebbe che, nonostante le recenti smentite di rito della compagnia, l’annuncio ufficiale potrebbe davvero essere imminente: è possibile che Bloober Team e Konami abbiano già in mente una finestra indicativa, che dovrebbe essere svelata solo in seguito.

(3/3) the "Release Date" section of. Now here's the kicker; They MIGHT'VE just updated it to say "Coming Soon" from TBA as the public displayed message, BUT they also might've inputted a release date, as "Coming Soon" is the default cover-up message for release dates.

Who knows~

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 6, 2023