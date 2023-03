SIFU Redemption Edition per Switch: sconto del 26% su questa versione per collezionisti!

Stavate attendendo l’occasione giusta per recuperare Sifu per Nintendo Switch a buon prezzo e amate gli oggetti da collezione? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’interessante promozione inerente alla versione Nintendo Switch di Sifu – Redemption Edition, che potrete acquistare a un prezzo davvero imperdibile!

Infatti, oggi potete portarvi a casa Sifu – Redemption Edition a soli 90€, con uno sconto del 26%, pari a un risparmio reale di 32,02€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo videogioco, in una speciale edizione da collezione che abbellirà anche la vostra stanza adibita al gaming, risparmiando notevolmente sul suo normale prezzo di acquisto!

Ideato da Sloclap, Sifu vi immergerà nel ruolo di un combattente dalle chiome lunghe e corvine, determinato a farsi strada attraverso la violenza per confrontarsi con un uomo anziano che lo attendeva. Lo scontro senza riserve culmina con l’uccisione dell’uomo, suggerendo l’esistenza di antiche contese che richiedevano una soluzione definitiva.

Dopo aver presenziato al decesso del vecchio, apprendiamo che un bambino ha assistito involontariamente alla morte di colui che era suo padre, e che l’individuo sinistro non era altro che un criminale. Voi impersonerete quel bambino, ma solo quando raggiungerà l’età di vent’anni.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un buon 7,7, abbiamo affermato che «Sifu ci ha sorpreso sul serio e ha totalmente cambiato le carte in tavola rispetto alla nostra precedente prova: si è rivelato un gioco dalla difficoltà elevatissima e adatto solo ai veri giocatori hardcore, un’opera intransigente che non ha nessuna intenzione di ammorbidirsi per ruffianeria, che sa esattamente come rendere concreto il suo concept di base. Sifu è un gran bel picchiaduro a scorrimento: armonioso, molto credibile, ricco di combo e movenze, contromosse e di tutto ciò che il genere aveva assoluto bisogno».

Sifu – Redemption Edition, oltre al gioco base, comprende anche una statuetta da 20 cm dello Studente, una custodia Steelbook, un artbook, la colonna sonora in digitale, tre litografie, un ciondolo tenacia e il diario degli sviluppatori “dietro l’arte di Sifu” in 160 pagine pubblicato da Pix’n Love.

