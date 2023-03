Sifu è pronto a prendere pugni anche Xbox, con una modalità inedita gratis

Sifu diventa un titolo pienamente multipiattaforma ora, perché la data di uscita per Xbox e Steam è stata finalmente resa ufficiale.

L’action rivelazione dello scorso anno è arrivato anche su Nintendo Switch, con un’edizione di pregio a corredo che trovate su Steam, e ora la sua bellezza si diffonde ulteriormente.

Un titolo che è diventato celebre e amato anche per il suo livello di sfida, tanto che buona parte dei giocatori non ha superato il secondo boss.

E in attesa che Sifu arrivi anche al cinema dal creatore del franchise di John Wick, ora anche i giocatori Xbox e Steam possono scoprire il titolo.

Le due versioni erano state annunciate alla fine dello scorso anno, ma il team di sviluppo non aveva ancora fornito una data di uscita precisa.

Sifu su Steam ed Xbox porterà con sé anche una modalità inedita, disponibile per tutti gratuitamente, che arriverà insieme alle versioni.

Sifu arriverà su Xbox e Steam il 28 marzo insieme all’espansione gratuita della modalità Arenas per tutte le piattaforme disponibili. Con 9 nuove località e 45 sfide spietate distribuite su 5 modalità di gioco, l’espansione Arenas offre fino a 10 ore extra di gioco.

I maestri del Kung Fu saranno spinti al limite con ondate di nemici che si scaglieranno contro di loro in modalità Sopravvivenza, o spinti alla perfezione nella modalità Performance. Con il Time Attack, invece, l’obiettivo è combattere contro il tempo su un percorso pieno di nemici.

Tra queste esperienze inedite c’è anche la modalità Cattura in cui i giocatori dovranno mantenere il controllo di un’area di gioco, oppure la modalità Manhunt in cui un bersaglio deve essere abbattuto non prima di aver messo al tappeto tutti i nemici che lo difenderanno.

Sifu arriva su Xbox a rimpinguare la lista di titoli che i giocatori della Casa di Redmond potranno provare visto che, al momento, le prossime grandi uscite come Baldur’s Gate 3 non sono previste.

Anche se, bisogna dirlo, titoli come Hi-Fi Rush hanno rappresentato delle perle davvero importanti.