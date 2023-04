Sì, Zelda Tears of the Kingdom avrà la quest più amata/odiata del prequel

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sta per arrivare e, dopo l’ultimo trailer spettacolare, i fan stanno continuando a scoprire segreti e sì, tornerà la caccia ai semi korogu.

Una delle missioni più controverse di Breath of the Wild, che potete recuperare in extremis su Amazon, potrebbe effettivamente tornare nel sequel.

Ci sono tante cose che ancora non sappiamo, in fondo, di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, anche perché Nintendo si è dimenticata forse di dirne alcune.

Uno dei nuovi spot, ad esempio, ha mostrato delle ulteriori scene che non avevamo mai visto prima.

Tra queste c’è anche la probabile conferma del ritorno dei semi korogu da collezionare.

La quest più lunga e dispendiosa in termini di tempo che, per altro, regala un oggetto molto discutibile e inutile. Il regalo di Castonne, che sarebbe poi una cacchina bella dorata, è ancora oggi al centro delle discussioni dei fan di Breath of the Wild.

C’è chi l’ha amata e chi l’ha odiata, chi sostiene che sia una semplice trollata da parte di Nintendo, e chi nel doratissimo escremento vede una critica satirica alla concezione bulimica tipica dei collezionabili degli open world.

Forse non sapremo mai la verità, ma quello che sapremo probabilmente è che i semi korogu torneranno in Zelda Tears of the Kingdom.

Come potete vedere dal frame dello spot che trovate qui sopra, un fan su Reddit ha trovato una conformazione rocciosa che è tipica delle sfide dei korogu che, se superate, regalano i semi della discordia.

Chissà se, anche nel sequel, saranno ancora una volta 900 e daranno sempre lo stesso regalo ai giocatori. Staremo a vedere, ovviamente, dal 12 maggio 2023.

Parlando di altre cose che stanno emergendo nei meandri di Zelda Tears of the Kingdom, in queste ore è stato beccato il leaker responsabile della fuga di notizie della Switch OLED a tema con il gioco.

Così come i nomi dei doppiatori, tra cui la voce che darà vita alla possente figura di Ganondorf.