Sì, un’edizione di Resident Evil 4 Remake ora costa quanto una PS5, ma il perché è ovvio

Resident Evil 4 Remake è disponibile da oggi in tutte le sue versioni, ma a quanto pare i bagarini non hanno perso tempo a rimettere in vendita il gioco a prezzi da capogiro.

Il rifacimento del quarto episodio della serie horror Capcom (che trovate su Amazon a prezzo base) è infatti il gioco più atteso del mese di marzo di quest’anno.

Nella nostra recensione pubblicata alcuni giorni fa vi abbiamo raccontato che «la delicata operazione – per l’importanza del gioco in questione – riesce alla perfezione e dà nuova luce a un capolavoro senza tempo, che si fregia di numerose migliorie ed elimina quegli elementi fuori posto che col tempo hanno perso il loro smalto».

Ora, come riportato anche da The Gamer, sembra proprio che la Collector’s Edition del titolo Capcom sia finita a prezzi incredibilmente alti su noti siti di aste online.

La famigerata edizione da collezione del remake di Resident Evil 4, di suo davvero difficile da trovare, viene venduta su eBay per 500 dollari, ossia quasi il doppio del suo prezzo originale.

Coloro che hanno cercato di entrare in possesso della Collector’s Edition saranno probabilmente un po’ inaciditi in questo momento, visto che per mettere mano all’edizione in questione dovranno sborsare tanto quanto pagherebbero una PS5, circa.

Nel corso dell’ultimo mese, l’edizione da collezione è diventata tristemente difficile da acquistare, con GameStop USA che ha cancellato una tonnellata di preordini per quello che era già un oggetto molto bramato dai collezionisti.

L’edizione da collezione di Resident Evil 4 è stata venduta di base a 249,99 dollari, ma alcuni venditori eBay particolarmente coraggiosi stanno cercando di guadagnare il doppio, visto che molte inserzioni sulla versione statunitense del sito chiedono circa 500 dollari.

Il prezzo più basso al momento disponibile su eBay US è di 350 dollari, pur trattandosi solo di una base di partenza che ovviamente è destinata a salire (anche con rilanci da parte di utenti dalla dubbia veridicità).

Staremo a vedere se i bagarini verranno “fermati” nella prossime settimane, visto che il fenomeno degli scalper non è visto di buon occhio da nessuno.

