Sì, un altro gioco in versione fisica a quanto pare non avrà il disco

Redfall è il nuovo gioco sviluppato da Arkane Austin, team che ha già creato titoli come Dishonored e Prey, e che stavolta ci metterà nei panni di quattro cacciatori di vampiri. A quanto pare, la versione fisica del gioco potrebbe non contenere il disco al suo interno.

Aziende come Microsoft e Sony hanno del resto investito su console senza alcun lettore ottico (trovate Xbox Series S in sconto su Amazon).

Redfall vedrà la luce a maggio 2023, sarà disponibile come esclusiva Microsoft per Xbox Series X|S e PC, oltre a essere incluso sin dal Day One anche su Xbox Game Pass.

Ora, come riportato anche su ResetEra, le versioni fisiche di Redfall per console Xbox non includeranno – pare – nessun Blu-ray disc.

Le copie fisiche di Redfall per Xbox saranno a quanto pare contraddistinte da semplici codici riscattabili Xbox Play Anywhere che possono essere utilizzati sia su Xbox Series X|S che sull’applicazione Microsoft Xbox per PC.

Non si accenna quindi alla presenza di un disco fisico all’interno della confezione, sebbene la notizia potrebbe in qualche modo essere smentita a ridosso del lancio del gioco (cosa che ci auguriamo).

Vi terremo aggiornati ovviamente non appena Microsoft o anche lo sviluppatore Arkane decideranno di fare luce sulla cosa. Ricordiamo che la data d’uscita di Redfall è stata fissata ufficialmente al 2 maggio per PC Windows e Xbox Series X|S, oltre che su Xbox Game Pass fin dal Day One.

Questo sarà dunque il primo titolo di Arkane dedicato alla console Microsoft dopo l’acquisizione di Bethesda: come biglietto da visita risulta già piuttosto promettente.

Restando in tema, ricordiamo che perfino le edizioni da collezione ormai tendono a fare a meno del disco fisico: l’ultimo esempio è la Firefly Edition di The Last of Us Part I, che in Europa includerà soltanto copie digitali.

Ma non solo: i risultati ancora più evidenti arrivano analizzando l’andamento degli ultimi capitoli di FIFA, le cui vendite fisiche sono costantemente in calo

Sempre restando in argomento sembra che soltanto il 28% dei giochi acquistati nel corso del 2022 sia stato venduto in formato fisico.