SpazioGames Logo
Vai a Cultura POP

Novità!

Prova la nuova modalità di navigazione con le storie!

Accedi a Xenforo
Facile

Secondo Strauss Zelnick di Take-Two, qual è il principale limite dell'IA nella creatività videoludica?

È troppo costosa da implementare
È intrinsecamente derivativa e basata sul passato
Non ha abbastanza potenza di calcolo
È troppo lenta per i tempi di sviluppo