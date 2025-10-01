SpazioGames Logo
Difficile

Perché i remake di Halo 2 e 3 non includeranno il multiplayer?

Per ridurre i costi di sviluppo
Per limitazioni tecniche di Unreal Engine 5
Per evitare la frammentazione della community online
Per concentrarsi solo sulla modalità single player