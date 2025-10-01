SpazioGames Logo
Difficile

Quanto hanno speso i giocatori su remake e remaster tra il 2024 e settembre 2025?

2,2 miliardi di dollari
950 milioni di dollari
1,8 miliardi di dollari
1,4 miliardi di dollari