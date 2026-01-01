SpazioGames Logo
Medio

Secondo Kojima, qual era il vero tema centrale di Metal Gear Solid 2?

L'intelligenza artificiale e i robot senzienti
La guerra nucleare e le armi di distruzione di massa
La realtà virtuale e i mondi simulati
I dati digitali che acquisiscono volontà propria e creano controllo sociale