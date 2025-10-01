News
Facile
Secondo Hideki Kamiya, cosa caratterizza davvero un titolo d'azione moderno di successo?
Una grafica ultra-realistica e tecnologie all'avanguardia
Meccaniche di gioco uniche ed esperienze irripetibili
Un budget elevato e campagne marketing aggressive
La presenza di multiplayer competitivo online