SpazioGames Logo
Vai a Cultura POP

Novità!

Prova la nuova modalità di navigazione con le storie!

Accedi a Xenforo
Facile

Secondo Hideki Kamiya, cosa caratterizza davvero un titolo d'azione moderno di successo?

Una grafica ultra-realistica e tecnologie all'avanguardia
Meccaniche di gioco uniche ed esperienze irripetibili
Un budget elevato e campagne marketing aggressive
La presenza di multiplayer competitivo online