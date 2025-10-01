SpazioGames Logo
Vai a Cultura POP

Novità!

Prova la nuova modalità di navigazione con le storie!

Accedi a Xenforo
Difficile

Quante copie ha venduto Leggende Pokémon: Z-A nella prima settimana di lancio?

6,5 milioni
1,5 milioni
4,2 milioni
5,8 milioni