News
News
Recensioni
Anteprime
Rubriche
Speciali
Guide
Prossime Uscite
Recensioni
Lumines Arise
PS5 ,
PC
7.5
Assassin's Creed Shadows
SWITCH2
Red Dead Redemption - Ni...
SWITCH2
The Elder Scrolls V: Sky...
SWITCH2
Elden Ring: Nightreign -...
PS5 ,
PC ,
XSX ,
PS4 ,
XONE
Mostra tutti i giochi
Mostra tutti i prodotti
Originals
Quiz
Forum
Social
Youtube
Facebook
Twitter
Threads
Tiktok
Twitch
Instagram
Telegram
Feed
Apri menu
Inverti Modalità Notte
Apri ricerca
Advertisement
Difficile
Quante copie di Hogwarts Legacy sono state vendute in totale?
30 milioni di copie
40 milioni di copie
35 milioni di copie
45 milioni di copie