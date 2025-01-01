SpazioGames Logo
Difficile

Quale premio ha vinto Death Stranding 2 quest'anno?

Miglior Colonna Sonora 2025 ai TGA
Miglior Performance Vocale per Troy Baker ai BAFTA
Miglior Art Direction da IGN
Game of the Year 2025 da VGC